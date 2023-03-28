Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Звезда «Дома дракона» сыграет в новом сериале про Сорвиголову

Чемпионат.com

Издание Deadline сообщило, что актёр Арти Фрушан («Карнивал Роу», «Дом дракона») присоединился к актёрскому составу сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Насколько важная будет роль у Фрушана, неизвестно, но у его персонажа будет имя Гарри.

Звезда «Дома дракона» сыграет в новом сериале про Сорвиголову
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что он каким-то образом будет связан с Уилсоном Фиском. Фанаты думают, что речь про Гарри Осборна — сына Нормана Осборна и лучшего друга Питера Паркера. В комиксах и мультсериалах Осборны часто работали с Фиском, однако не факт, что Фрушан сыграет именно этого Гарри.

«Сорвиголова: Рождённый заново» — новый сериал про Сорвиголову в исполнении Чарли Кокса. В шоу появятся Винсент Д'Онофрио с ролью Фиска и Джон Бернтал в образе Карателя.

Премьера шоу состоится в 2024 году в Disney+.

Сериалы,Гарри Осборн,Чарли Кокс,Джон Бернтал,Винсент Д'онофрио,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий