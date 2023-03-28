Милош Бикович рассказал о сериале "Балканский ветер"

В марте на платформе ОККО вышел сериал "Балканский ветер" с Милошем Биковичем в главной роли. Фильм рассказывает о белградском криминальном авторитете Петаре Мараше, который вступает в конфликт с главой сербского преступного мира по кличке Красный (Александар Берчек) и вынужден бежать в Россию, где попадает в еще большие проблемы.

Фото: ТАСС ТАСС

Бикович не только исполнил главную роль, но и выступил продюсером проекта.

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В интервью ТАСС он рассказал о том, как родилась задумка сериала, в чем состоит залог успеха любого фильма и почему голливудские студии скоро пожалеют о том, что ушли с российского рынка.

— Хотелось бы поподробнее узнать, как развивалась история с "Балканским ветром". Сначала это была франшиза "Южный ветер", затем ее развили в сериал, и теперь "Балканский ветер" — это продолжение сериала или фильма? Чем новый проект отличается от предыдущих?

— "Балканский ветер" — это самостоятельная история о жизни Петара Мараша. Предыдущие проекты "Южного ветра" рассказывали про другие эпизоды из его жизни. Любой из них можно рассматривать как самостоятельный продукт, но, если хочется узнать больше, всегда есть возможность посмотреть другие части и серии. "Балканский ветер", мне кажется, самый интересный. Для него был написан совершенно новый сценарий, проводился интернациональный кастинг. Сериал получился масштабнее, круче и богаче, чем все предыдущие проекты.

— "Балканский ветер" — полномасштабный международный проект, где вы не только сыграли главную роль, но и выступили продюсером. Как вы собирали команду проекта? Например, в сериале участвуют Эрик Робертс и Уильям Болдуин, как вам удалось привлечь их в проект?

— Этот проект действительно доказал свое качество. Всей своей предыдущей работой над ним мы заработали доверие наших партнеров — продюсеров и актеров из Америки, Италии, России и, разумеется, с Балкан. В этом сериале здорово то, что любая роль, даже самая маленькая, дает возможность актерам что-то сыграть. Дает материал, от которого они могут отталкиваться и выстраивать свои образы. И это интересно не только голливудским звездам, которых я до этого не знал по совместной работе, Уильяму Болдуину и Эрику Робертсу, но и актерам, которых я очень хорошо знаю и с которыми уже снимался раньше. Я их увидел в новом амплуа. Для меня эта роль тоже когда-то была новым амплуа. В таком образе меня нечасто видели зрители, особенно в России.

— Ну почему же. Петар Мараш — классический плохой парень с добрым сердцем. Мне кажется, в вашей фильмографии преобладают такие неоднозначные персонажи. А вам самому кого интереснее играть?

— Мне интереснее играть именно такие роли, неоднозначные. Я люблю, когда в персонаже есть внутренний конфликт. Мараш мог бы пойти другим путем, но его затянуло в воронку преступного мира, он пытается из нее выбраться и остаться человеком. Это трудно, почти невозможно — в этом мире нет невинных и нет невиновных.

— В чем, по-вашему, состоит эволюция героя?

— Мой герой вовлечен, скорее, в процесс, обратный эволюции. Он оказался в подпольном мрачном мире. У этого мира особая гравитация: если хочешь подняться наверх, надо все больше и больше тонуть, идти на самое дно. Это способ сохранить себе жизнь. И чем больше Мараш цепляется за жизнь, тем его положение хуже и хуже.

— Ваш сериал — пример копродукции Сербии и России. По вашему мнению, это единичный случай или сейчас можно развиваться в этом направлении? Сложнее ли это сделать из-за обострившейся международной обстановки?

— Да, международная обстановка не помогает строить бизнес, особенно вести творческие дела. Но я надеюсь, что, несмотря ни на что, процесс создания и созидания сохранится благодаря ориентированным на культуру людям.

— В целом сейчас в российской киноиндустрии идет постепенный процесс импортозамещения. "Чебурашка", например, собрал более 6 млрд рублей и даже побил рекорд "Аватара" Джеймса Кэмерона. Как вы считаете, это, скорее, исключение из правила или эта тенденция продолжится?

— Причины успеха такого фильма не только в том, что сейчас наблюдается отсутствие конкурентов. Такого результата не было бы, если бы творцы этого фильма не сделали очень качественное кино. Я хорошо знаю этих людей, я с ними работаю, это мои друзья. У них есть инстинкт, который ведет их к успеху, а еще есть знания и умения. С чем я их от всей души поздравляю. Самое главное, что продолжает развиваться уровень производства российских фильмов.

— А в Сербии насколько зритель любит ходить на сербские фильмы и как там обстоит конкуренция с Голливудом? Вообще, по вашему мнению, может ли национальный кинематограф выжить без голливудской продукции?

— Я уверен, что кинематограф может выжить без голливудской продукции. Тут дело не в кинематографе, а в кинотеатрах, в каком объеме и с какой выручкой они могут работать. Это главный вопрос. А еще мы живем во времена интернета, когда легко можно достать любой контент и смотреть его как легально, так и нелегально. Поэтому я думаю, что долго ситуация с игнорированием голливудскими студиями российского рынка не протянется. Рано или поздно они поймут, что бессмысленно не зарабатывать в России.

А в Сербии зрители любят ходить на сербские фильмы. Они занимают особое место в душе зрителя, берут чем-то своим, и их не сравнивают с голливудскими проектами.

— В апреле выходит "Вызов" Клима Шипенко — первый фильм, снятый в космосе. Вы тоже приняли участие в проекте. Кого вы сыграли в фильме? Это уже не первый фильм Шипенко с вашим участием, но все-таки проект необычный. Как проходила работа над картиной?

— Я сыграл врача, который готовится сделать очень сложную операцию в космосе. Его задача — помочь космонавту, вылечить его, иначе он не переживет возвращение домой, если в таком состоянии приступит к приземлению. Никогда не мог предположить, что я буду частично проходить обучение, которое проходят космонавты, что смогу почувствовать состояние невесомости. Для меня это уникальный опыт, который ни с чем нельзя сравнить. А фильм этот уже вошел в историю.

— При этом "Вызов" — не единственный фильм, который замахнулся на съемки в космосе. Том Круз, например, сейчас планирует сделать то же самое. Насколько вы считаете технологии важными в развитии современного кино? Вы на стороне Джеймса Кэмерона, который изобретает новые технологии для съемок своих новых проектов, или, скорее, Кристофера Нолана, который верен старомодной пленке?

— И у Кэмерона, и у Нолана есть самое главное. Не так важно, какими средствами вы пользуетесь, главное — насколько эти средства соответствуют вашей идее. Идея и есть самое важное. Так, что-то искреннее и талантливое в основе через их долгую и тяжелую работу режиссера превращается в нечто оригинальное, восхищающее зрителей и критиков. Технологии тоже важны, особенно когда они превращаются в средство искренности.

— В конце года выходит еще один фильм с вашим участием, продолжение "Холопа". В 2019 году он произвел неожиданную сенсацию в прокате и в итоге стал самым кассовым российским фильмом. Кассовые сборы сложно прогнозировать, и все-таки, как вы думаете, сможет ли сиквел добиться таких же результатов и, может, даже побить рекорд "Чебурашки"?

— Не знаю, сможет ли продолжение "Холопа" побить новый рекорд. Когда мы делали первый фильм, мы не думали о цифрах, но собрали огромную кассу. Я думаю, когда снимали "Чебурашку", никто из съемочной группы тоже не ожидал такого результата. Но это очень качественные проекты — от начала и до конца, от задумки до воплощения. И это самое главное. На рекорды влияет ряд причин, и не все можно предугадать и предсказать. Но без качества фильма очень трудно, почти невозможно заслужить любовь зрителей и в итоге побить кассовый рекорд.

— Вообще, с продюсерской точки зрения как вы считаете — будущее за сиквелами? То есть за историями, с которыми зритель уже знаком. Насколько в сегодняшнем климате возможно продвигать оригинальные истории и насколько это рисковый процесс?