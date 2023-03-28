Муцениеце поделилась кадрами со съемок сериала «Я — медведь»

Экс-супруга Павла Прилучного рассказала о начале съемок сериала «Я — медведь». Недавно актриса поделилась кадрами рабочего процесса.
Актриса Агата Муцениеце основательно взялась за карьеру и работает сразу в нескольких проектах. Недавно девушка приняла участие в эротическом шоу «Абсолютно другая нага». Параллельно актриса снимается в новом сериале «Я – медведь».
Сюжет картины пока не раскрывается, но уже известно, что в сериале вместе с именитыми актерами будут сниматься настоящие медведи.
Накануне Агата показала несколько кадров, которые сделала на съемочной площадке в Минске. На снимках Муцениеце крепко обнимает медвежонка Машеньку, которой всего два месяца.
«Мы приступили к съемкам такой нереальной истории!!! Можно виниры сломать от умиления! #ямедведъ #мишка. Счастье есть господа», — подписала фотографии актриса.