Актриса Дженнифер Энистон рассказала, что ей не нравилась прическа Рэйчел Грин — героини, которую Энистон сыграла в ситкоме "Друзья". Об этом актриса вспомнила в шоу Дрю Бэрримор.

Актриса Дрю Бэрримор пригласила Дженнифер Энистон к себе на ток-шоу. В разговоре гостья заметила, что "никогда не будет стричься ради роли". Стрижка Рэйчел Грин из "Друзей" ей не нравилась, хотя и была популярна, когда выходил сериал.

"Я думаю, что это была самая уродливая стрижка, которую я когда-либо видела", — сказала актриса.

Первая серия ситкома "Друзья" вышла в 1994 году, проект получил звание одного из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. В 2010 году прическу Рэйчел (в салонах красоты ее так и называли) признали самой популярной у женщин по всему миру.