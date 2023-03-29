Третий сезон «Белого лотоса» будет самым экзотичным

«Первый сезон рассматривал деньги, второй – секс», - отметил Уайт. «Думаю, третий может быть сатирическим и забавным взглядом на смерть с точки зрения восточной религии и духовности. Есть ощущение, что это могло бы послужить богатым гобеленом ещё для одного раунда».