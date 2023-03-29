Третий сезон «Белого лотоса» будет самым экзотичным

Стало известно место съёмок новых эпизодов популярного сериала HBO.
«Белый лотос» отправляется на восток – с третьим сезоном, действие которого развернётся в Таиланде. Таким образом, продолжится традиция снимать каждый сезон в новом месте.
Предыдущие два были сняты в отелях Four Seasons на Гавайских островах и в Италии.
В Таиланде нет недостатка в гостиницах сети. Они есть в столице Бангкоке, Чиангмайе, на острове Самуи и в горном регионе Золотого треугольника. И создателю телешоу Майку Уайту предстоит сделать непростой выбор.
По поводу третьего сезона он уже сделал несколько намёков.
«Первый сезон рассматривал деньги, второй – секс», - отметил Уайт. «Думаю, третий может быть сатирическим и забавным взглядом на смерть с точки зрения восточной религии и духовности. Есть ощущение, что это могло бы послужить богатым гобеленом ещё для одного раунда».