Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Третий сезон «Белого лотоса» будет самым экзотичным

Inc-News

Стало известно место съёмок новых эпизодов популярного сериала HBO.

Третий сезон «Белого лотоса» будет самым экзотичным
Фото: Inc-NewsInc-News

«Белый лотос» отправляется на восток – с третьим сезоном, действие которого развернётся в Таиланде. Таким образом, продолжится традиция снимать каждый сезон в новом месте.

Предыдущие два были сняты в отелях Four Seasons на Гавайских островах и в Италии.

В Таиланде нет недостатка в гостиницах сети. Они есть в столице Бангкоке, Чиангмайе, на острове Самуи и в горном регионе Золотого треугольника. И создателю телешоу Майку Уайту предстоит сделать непростой выбор.

По поводу третьего сезона он уже сделал несколько намёков.

«Первый сезон рассматривал деньги, второй – секс», - отметил Уайт. «Думаю, третий может быть сатирическим и забавным взглядом на смерть с точки зрения восточной религии и духовности. Есть ощущение, что это могло бы послужить богатым гобеленом ещё для одного раунда».

Сериалы,Майк Уайт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий