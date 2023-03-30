Сериал «Секретные материалы» могут перезапустить без Малдера и Скалли
Сценарист «Секретных материалов» Крис Картер рассказал о возможном возвращении сериала на экраны, передает портал bloody-disgusting.com.
В случае перезапуска проекта привычных агентов Малдера и Скалли не будет. Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон задействовать в съемках не планируется, уточнил Картер.
Концепция перезапуска культового сериала находится в стадии разработки. Она завершится до конца текущего года.
В феврале 2023 года ушел из жизни продюсер «Секретных материалов» Джефф Влэминг, передает НСН.