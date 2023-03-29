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1 час назад

HBO начнет разрабатывать третий сезон "Дома дракона"

Мария Каткова

Кинокомпания HBO одобрила начало разработки третьего сезона "Дома дракона" еще до выхода второго на экраны. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источник в компании.

Инсайдер отмечает, что представители HBO уверены в успехе второго и третьего сезона, поэтому готовы одобрять и выделять бюджеты на производство.

Также появились подробности о съемках второго сезона сериала. Так, его разработка уже завершилась, съемки начнутся в начале апреля в Великобритании. Однако пока неизвестно, сколько будет длиться съемочный процесс.

Сериал «Одни из нас» обогнал «Дом дракона» по числу зрителей

Во втором сезоне будет восемь эпизодов, а не десять, как в первом. Такое решение было принято из-за новой политики компании, которая планирует поддерживать свои проекты в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что «Дом Дракона» назван лучшим сериалом 2022 года.

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