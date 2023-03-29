HBO начнет разрабатывать третий сезон "Дома дракона"

Кинокомпания HBO одобрила начало разработки третьего сезона "Дома дракона" еще до выхода второго на экраны. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источник в компании.

Инсайдер отмечает, что представители HBO уверены в успехе второго и третьего сезона, поэтому готовы одобрять и выделять бюджеты на производство.

Также появились подробности о съемках второго сезона сериала. Так, его разработка уже завершилась, съемки начнутся в начале апреля в Великобритании. Однако пока неизвестно, сколько будет длиться съемочный процесс.