HBO начнет разрабатывать третий сезон "Дома дракона"

Кинокомпания HBO одобрила начало разработки третьего сезона "Дома дракона" еще до выхода второго на экраны. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источник в компании.
Инсайдер отмечает, что представители HBO уверены в успехе второго и третьего сезона, поэтому готовы одобрять и выделять бюджеты на производство.
Также появились подробности о съемках второго сезона сериала. Так, его разработка уже завершилась, съемки начнутся в начале апреля в Великобритании. Однако пока неизвестно, сколько будет длиться съемочный процесс.
Во втором сезоне будет восемь эпизодов, а не десять, как в первом. Такое решение было принято из-за новой политики компании, которая планирует поддерживать свои проекты в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что «Дом Дракона» назван лучшим сериалом 2022 года.