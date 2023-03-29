Выходит сериал о легендарной группе "Песняры"

Новый сериал "За полчаса до весны" вскоре выйдет в онлайн-кинотеатре START и на Первом канале. Его создатели собираются показать, как "Песняры" стали советскими "битлами" и поставили одну из первых рок-опер в СССР.

Фото: Российская Газета Российская Газета

А на примере главного героя сериала рассказать о поиске своего пути человека, родившегося в 1941 году и всю жизнь искавшего гармонию, которая через музыку исцелит израненные войной души людей.

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Девятисерийная киносага охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя: это знакомство с музыкой и первые аккорды, сыгранные на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х, которому сопутствовали вопросы о своем предназначении.

Центральной темой истории станет создание одной из первых в СССР рок-опер "Песня о доле". Несмотря на запреты со стороны партийного руководства и консервативность эпохи, "Песнярам" удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако ее видеозапись не сохранилась. Авторы сериала собрали весь доступный документальный материал и постарались максимально правдоподобно воссоздать рок-оперу.

Дословно

Оксана Барковская - один из режиссеров сериала, которая снимала именно ту часть, где показано, как происходит становление Мулявина и как мужчины, и как творческой личности - ответила в преддверии премьеры на вопросы "РГ".

Какие смыслы заложены в сериале кроме того, что он основан на реальных исторических событиях? Байопик ли это Владимира Мулявина в чистом виде?

Оксана Барковская: Несомненно, это байопик. Нас консультировала дочь Мулявина Марина - она присутствовала на съемочной площадке достаточно часто. И приезжал Влад Мисевич - он известен по кличке Змей в "Песнярах" - единственный доживший до нынешних дней музыкант, который стоял вместе с Мулявиным у истоков группы. Мы старались придерживаться исторической правды, но, конечно же, как и в любом сценарии, какие-то вещи придумывали и додумывали. Почему говорю "мы" - потому что имею отношение и к сценарию этого проекта, к той части, которая касается становления Мулявина в 1950-х - начале 60-х. С 17 до 25 лет героя - это тот охват времени, который я снимала как режиссер.

Наш фильм - это сказка о мечте, о том, как добиться своей цели в условиях, которые абсолютно этому не способствуют. Когда многое запрещено, но человек все равно пробивается через эти запреты. Когда нет возможности играть, отсутствуют нормальные инструменты, когда выгоняют, но творец все равно побеждает. Это сказка о мечте в условиях СССР и о том, как она сбылась.

Как вы работали с Глебом Калюжным?

Оксана Барковская: Глеб почти сразу же был утвержден на роль молодого Мулявина. А Лидию Кармальскую - его первую жену и главную любовь жизни - сыграла Аня Демидова, которая известна зрителям по сериалу "Новенький" (Оксана Барковская - режиссер, автор сценария и продюсер "Новенького". - прим. авт.). И у Глеба, и у Ани оказалось просто поразительное фотографическое сходство с героями. Если посмотреть на фотографии молодого Мулявина и Глеба в том виде, в каком его зрители увидят в сериале, - много общего.

Как режиссеру мне очень важно, чтобы и молодая аудитория посмотрела сериал "За полчаса до весны". Чтобы знали, что эта история не совсем о том времени, а о том, что актуально в любые времена. Чтобы молодые услышали эту удивительную музыку, которую делали "Песняры". Представьте себе - Глеб - это молодой рэпер, и он с жадностью впитывал историю. Мы с Глебом много слушали Мулявина. Немного сохранилось хроники, но мы смотрели оставшуюся. Глеб перенимал пластику Мулявина и даже был смешной случай - когда мы только вышли из съемок "Песняров" и приехали в Москву (съемки были в Минске и его окрестностях. - прим. авт.). Через неделю мы уехали на съемки нового сезона "Новенького", и я увидела, как Глеб, когда готовится войти в образ Макса, крутит ус точь-в-точь, как крутил на съемочной площадке сериала "За полчаса до весны". Пришлось работать над этим.

Глеб - я знаю - до сих пор слушает Мулявина. Недавно виделись, и он показывал, мол, я нашел то, чего раньше не слышал, эта музыка меня вдохновляет. До съемок он раньше никогда не слышал "Песняров" и ничего не знал о своем герое. Но, погрузившись в это, не может выйти из образа Мулявина уже два года, и все это время слушает его музыку.

Слева - Владимир Мулявин и его первая жена, артистка оригинального жанра Лидия Кармальская. Ему - 18 лет, ей - 21. Справа - играющие эту пару в сериале актеры Глеб Калюжный и Анна Демидова. Фото: Онлайн-кинотеатр START

Почему вы сравниваете "Песняров" с "Битлз"?

Оксана Барковская: Мы хотим показать что и "битлы", и "песняры" играли в одно и то же время. И музыка которую играли "Песняры", невероятные аранжировки, которые делал Мулявин, - они ничуть не уступают, а может быть, даже и лучше той музыки, которую играли "Пинк Флойд", "Лед Зеппелин", те же "Битлз". Люди знают такие песни "Песняров", как "Вологда", "Молодость моя, Белоруссия", "Олеся", но если познакомиться более близко с творчеством группы, послушать их удивительную музыку, их рок-оперу, то понятно, что она ничуть не уступает мировым стандартам. Кто знает, может, если бы не было железного занавеса - "Песняры" вошли бы в первые ряды исполнителей мировой музыки.

Прямая речь

Алексей Троцюк, автор идеи и сценария сериала, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start: