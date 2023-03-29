Вышла пятая серия нового сезона «Мандалорца»

В Disney+ состоялась премьера пятой серии третьего сезона «Мандалорца». Шоу можно посмотреть в сервисе Disney, однако в России он не работает.

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Из всех вышедший серий лучше всего приняли вторую. Затем по оценкам идёт четвёртый эпизод, первый и третий. Полюбится ли пятая серия зрителям, узнаем позже, когда накопится достаточное количество отзывов.

Больше всего обсуждали третью серию, поскольку она резко выбилась из повествования сериала и рассказала совсем другую историю. Эпизод за это как хвалили, так и ругали.

В третьем сезоне у главного героя особая цель — вернуться на родную планету мандалорцев и вернуть себе честь, которую он потерял при спасении маленького Грогу.