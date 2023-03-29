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1 час назад

Когда запели плаксы: новый сериал СТС на подходе

Российская Газетаиещё 2

Канал СТС совместно с кинокомпанией "Руки вверх! продакшн" приступили к съемкам музыкальной драмы "Плакса".

Когда запели плаксы: новый сериал СТС на подходе
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Шоураннером сериала выступает Сергей Жуков, а главную роль - певицы Маши, столкнувшейся с буллингом сверстников, - исполняет 15-летняя Ника Жукова. Одноклассников и друзей Маши играют: поп-звезда Ваня Дмитриенко, Диана Енакаева ("Родком"), Даниил Изотов ("Елки последние"), Алексей Онежен ("Простоквашино") и другие.

Говорит Сергей Жуков, генеральный продюсер, автор сценария: "Всегда мечтал популяризовать живую музыку среди подростков. Чтобы девчонки и мальчишки, как и после просмотра "Ранеток", взялись за гитары. Кроме того, на примере героини хочется показать, что музыка спасает в трудные моменты, когда никто тебя не понимает, когда не знаешь, где и как выплеснуть свои эмоции и протесты. Что и происходит с Машей, которую не принимают в новой школе".

По сюжету архитектурный бизнес отца Маши (Ника Жукова) прогорает, и семья переезжает к бабушке в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке Маше непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками.

Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и делают ее жизнь невыносимой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает свой бэнд (Ваня Дмитриенко, Даниил Изотов, Софья Николаева) - "Плакса".

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