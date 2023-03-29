$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Рецензия на сериал "Большие надежды" от автора "Острых козырьков"

Газета.Ru

В сети стартовал сериал «Большие надежды» — очередная экранизация одноименного романа Чарльза Диккенса. За новое экранное воплощение истории отвечает Стивен Найт — автор хулиганских «Острых козырьков», аскетичного «Лока» и жанровой головоломки «Море соблазна». Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о шоу, первые две серии которого уже успели страшно рассорить зрителей.

Рецензия на сериал "Большие надежды"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С трудами Чарльза Диккенса Стивен Найт работает не в первый раз: четыре года назад он вновь воскресил его знаменитую «Рождественскую песнь». Картина с отличным актерским составом (Гай Пирс играл сурового Скруджа, а травил его за все ошибки прошлого призрак в исполнении Энди Серкиса) вызвала сдержанную реакцию аудитории — произведение британского классика экранизировали столько раз и с таким упорством, что очередная попытка просто затерялась в рядах конкурентов.

Видео дня

Новые «Большие надежды» тоже вызывают спорные впечатления. Сериал кажется слишком дословной реинкарнацией книги, которую целевая аудитория проекта и без того знает наизусть.

Это хорошо знакомая история про юного сироту Пипа (звезда «Дюнкерка» Финн Уайтхед), живущего вместе с сестрой и ее мужем-кузнецом. Мальчик, с ранних лет знающий о всех видах лишений, одержим одной целью в жизни — выбиться в люди. Однажды на кладбище, где он регулярно навещает могилу матери, герой встречает опасного рецидивиста-каторжника, который угрозами вынуждает помочь ему. Добродушный (или простодушный) Пип спасает незнакомца, и эхо этого поступка донесется до него сквозь годы.

Параллельно на Пипа обращает внимание одинокая и зажиточная мисс Хэвишем (Оливия Колман). Она живет в полузаброшенном особняке, не снимает старое подвенечное платье и собственными силами воспитывает (или честнее сказать — дрессирует) приемную дочь Эстеллу. Мисс Хэвишем когда-то бросил у алтаря обманувший ее жених. Теперь эта травмированная и надломленная изнутри женщина намерена в лице Эстеллы отомстить всему мужскому роду.

Она воспитывает девочку высокомерной и отталкивающе холодной: Эстелла не умеет любить и не должна этому научиться. Пип, который проводит в доме мисс Хэвишем несколько лет, обучаясь всем тонкостям настоящего джентльменства, постепенно влюбляется в Эстеллу, но, конечно же, безответно.

Вскоре у него появляется тайный покровитель, который помогает юноше переехать в Лондон и достичь уважаемого положения в высшем обществе. Но холодность любимой девушки, разочарование в себе и своих идеалах отравляют Пипа изнутри: все кажется тщетным, мир — ловушка, большим надеждам просто не суждено сбыться.

«Большие надежды» — монументальный и едва ли не главный роман в карьере Диккенса: многослойный, подробный и очень любимый. В разное время кто только из кинематографистов не переносил его на большой экран: от режиссера четвертого «Гарри Поттера» Майка Ньюэлла до мексиканского гения Альфонса Куарона, подобравшего к истории рифму сегодняшнего дня — действие фильма переносилось в Нью-Йорк нулевых.

Найт, который не равнодушен к ретро-историям («Острые козырьки», «Табу», «Женщина, идущая впереди»), отказывается сильно отступать от оригинального текста и до последнего ему верен. Но эта авторская преданность в равной степени как работает на саму экранизацию, так и выступает против нее. Сериал, в котором нет никаких новых прочтений, авторских исканий и художественных находок, кажется пусть и качественным, но не особо нужным проектом, о котором никто не просил.

Но там, где Найт отказывает содержанию в новизне, с ней пытается работать новая форма, за которую отвечают ожидаемый в продюсерском кресле Ридли Скотт и неожиданно оказавшийся там Том Харди. Создатели проекта проводят собственную ревизию классики и отдают роль Эстеллы темнокожей актрисе Шалом Брюн-Фрэнклин. Похожим образом роли британской знати раздаются и среди персонажей второго плана.

Это переосмысление истории идет в ногу с хитовыми «Бриджертонами» или свежайшими «Доводами рассудка», но разводит аудиторию по разные стороны. Одни возмутились авторской вольностью, другие, напротив, принялись ее защищать.

И если отмахнуться от критических комментариев откровенно расистского характера, сложно не согласиться с теми, кто критикует нововведение не за цвет кожи героини, но тотальный мискаст исполнившей ее роль актрисы. Эстелла в книге была фантастической красавицей, перед которой не мог устоять ни один мужчина. Это было важно для понимания ее образа: словно мифическая богиня, она влекла за собой и губила каждого, кто попадался на крючок. Несомненно привлекательная и талантливая Брюн-Фрэнклин в силу совершенно иной актерской органики этой важной черты своего персонажа лишена.

Те же, кто солидарен с видением авторов сериала, правы в том, что даже в самом произведении происхождение Эстеллы не называется, да и мнение, что взбалмошная и провоцирующая высший свет мисс Хэвишем могла намеренно взять к себе в воспитанницы именно темнокожую девочку, кажется вполне логичным.

При этом острую реакцию у зрителей вызвал и сам формат сериала. Проект ругают за сухость подачи, лишившую оригинальный речевой стиль Диккенса узнаваемой мясистости, тогда как предложенная Найтом мрачность отбирает у картинки красочность и многообразие: бесконечный туман сменяет неиссякаемый снег, а серый день — беспросветная ночь.

И хотя последующие серии могут оспорить зрительские претензии, пока что сериал кажется больше сувениром для более узкого круга ценителей, чем для массовой аудитории, весомая часть которой могла не читать оригинальный роман.

Сериалы,Женщина идет впереди,Большие надежды,Море соблазна,Лок,Табу,Дюнкерк,Скотт Ридли,Майк Ньюэлл,Энди Серкис,Оливия Колман,Том Харди,Чарльз Диккенс,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий