Вышел третий эпизод третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера третьего эпизода третьего сезона сериала «Тед Лассо». 47-минутный эпизод посвящён важным перестановкам в «Ричмонде», с которыми оказывается не согласен Джейми. Тем временем Тед узнаёт, что в его родном Канзасе также происходит кое-что необычное.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Третий сезон «Теда Лассо» посвящён противостоянию тренера ФК «Ричмонд» Теда Лассо со своим бывшим помощником Нейтаном Шелли, который ныне возглавляет «Вест Хэм Юнайтед». Клуб принадлежит бывшему мужу владелицы «Ричмонда», и в сериале он считается одним из фаворитов всего чемпионата.