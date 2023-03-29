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2 часа назад

Вышел третий эпизод третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Чемпионат.com

Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера третьего эпизода третьего сезона сериала «Тед Лассо». 47-минутный эпизод посвящён важным перестановкам в «Ричмонде», с которыми оказывается не согласен Джейми. Тем временем Тед узнаёт, что в его родном Канзасе также происходит кое-что необычное.

Вышел третий эпизод третьего сезона сериала «Тед Лассо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Третий сезон «Теда Лассо» посвящён противостоянию тренера ФК «Ричмонд» Теда Лассо со своим бывшим помощником Нейтаном Шелли, который ныне возглавляет «Вест Хэм Юнайтед». Клуб принадлежит бывшему мужу владелицы «Ричмонда», и в сериале он считается одним из фаворитов всего чемпионата.

В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов. Новые эпизоды выходят каждую среду. Четвёртая серия выйдет 5 апреля, а финал покажут 31 мая.

Сериалы,Apple,
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