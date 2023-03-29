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1 час назад

Начались съемки третьего сезона "Полярный"

Российская Газета

Компания 1-2-3 Production объявила о старте съемок третьего сезона сериала "Полярный" для телеканала ТНТ. В главной роли, как и в прошлых сезонах, - Михаил Пореченков.

Начались съемки третьего сезона "Полярный"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В релизе кинокомпании отмечается, что в новом сезоне герою Пореченкова предстоит решать проблемы с тещей и разбираться с новым антагонистом. Кто им станет, пока не раскрывается.

Режиссер сериала Илья Аксенов рассказал, что в новом сезоне появятся звездные артисты, а также вернутся любимые персонажи.

Напомним, события в сериале разворачиваются в городе Полярный. Главный герой попадает туда спасаясь от мести криминальных авторитетов, но втягивается в северную жизнь и начинает бороться с несправедливостью.

Сериалы,Илья Аксенов,Михаил Пореченков,
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