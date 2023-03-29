Начались съемки третьего сезона "Полярный"

Компания 1-2-3 Production объявила о старте съемок третьего сезона сериала "Полярный" для телеканала ТНТ. В главной роли, как и в прошлых сезонах, - Михаил Пореченков.

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В релизе кинокомпании отмечается, что в новом сезоне герою Пореченкова предстоит решать проблемы с тещей и разбираться с новым антагонистом. Кто им станет, пока не раскрывается.

Режиссер сериала Илья Аксенов рассказал, что в новом сезоне появятся звездные артисты, а также вернутся любимые персонажи.