Любовь даже в вымысле: о сериале "Раневская"

Не всякий сериал удостаивается чести быть показанным по телевидению сразу после премьеры на цифровых платформах. В большинстве случаев промежуток между сетевым и телевизионным релизами измеряется многими месяцами.

Фото: Кадр сериала "Раневская" Кадр сериала "Раневская"

Сериал "Раневская" (реж. — Д. Петрунь) вышел в эфир Первого канала ещё до того, как были показаны все его эпизоды в онлайн-кинотеатре KION.

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Фаина Раневская — культовая фигура для отечественного искусства. Персонажи, сыгранные ею в кино и театре, до сих пор горячо любимы народом (хотя сама Фаина Георгиевна не всегда питала нежные чувства к воплощаемым ею "старушкам"), а паблики в Сети и рекламные билборды пестрят её афоризмами. Насколько культовая, настолько же неоднозначная. Кажется, что мы знаем о ней всё. Но так ли это?

Создатели сериала не ставили перед собой задачу снять биографию актрисы. Нет, биографические штрихи в "Раневской" всё же присутствуют, но они довольно щедро сдобрены художественным вымыслом. Что, в общем-то, не портит результат.

Настроение картины ностальгическое, тёплое — в него зрителей погружают прямо с заставки — она чёрно-белая, сопровождаемая скрипичной мелодией. Один за другим, мелькают самые яркие моменты жизни актрисы... События, отражённые в сериях, тоже время от времени "окрашиваются" в чёрно-белую гамму, визуально меркнут, вызывая ассоциацию с выцветшими от минувших лет фотоснимками.

История начинается в Таганроге. Фанни Фельдман (Мариэтта Цигаль-Полищук), которой только предстоит стать Фаиной Раневской, живёт здесь с семьёй. О грядущих глобальных переменах в обществе пока ничто не возвещает. Нескладная, слегка заикающаяся, невозможно трогательная, но весьма острая на язык Фаина с детских лет увлечена театром. Впрочем, не только им — она украдкой вырезает с театральных афиш фото актёра МХТ Василия Ивановича Качалова (Александр Домогаров), поскольку питает к нему нежные чувства.

Над страстью Фаины к театру смеются все, а отец (Семён Стругачёв) ещё и унижает дочь. И некрасивая, дескать, и неуклюжая, и глупая, и заикается! Ну чистой воды недоразумение! Замуж, срочно замуж её выдать — вот тогда и выйдет вся "дурь" из головы!

Те, кто читал книги о Раневской, знает, что так и было — её действительно открыто называли дурнушкой и сравнивали с красавицей-сестрой Бэллой. Да, глядя на фото Фаины Георгиевны в молодости, можно заметить, что она не была эталоном красоты. Но та Раневская, которую нам представляют в сериале — что же с ней-то не так?.. Очерченные скулы, горящие глаза, улыбка... Килотонны обаяния! По этой причине все оскорбительные реплики (а их много в первых сериях...) кажутся притянутыми за уши.

Но "дурь" (которая на самом деле умение не быть бесхребетной и удобной для всех) остаётся с Фанни — девушка сбегает из дома под покровом ночи (без документов!) и отправляется покорять столичные театры...

Естественно, поначалу у неё ничего не получается. Однако уже в третьей серии зритель видит другую Фаину — смелую, поверившую в свои силы... И всё также не лезущую за словом в карман, остроумную. Она на сцене. Она играет. И ей рукоплещут. Мечта начинает сбываться...

Она перемещается из города в город, находится в постоянном движении. Но где бы ни была Фаина, её окружают знаменитые (и не слишком) личности, так или иначе повлиявшие на эту женщину, беззаветно влюблённую в театр. Рядом с ней в разное время появляются Павла Вульф (Полина Кутепова) и любимый Качалов, Анна Ахматова (Юлия Авшарова) и Любовь Орлова (Ирина Гринева)... Эти не менее культовые, чем главная героиня, фигуры, помогают передать атмосферу эпохи. Примечательно то, что они не "пришли и ушли", а остаются с Фаиной, проходят с ней весь путь.

Неудивительно — Раневская получилась очень интересной, "заразительной". И даже язвит она как-то душевно, с нотками юмора и грусти. Она добрая (делится мылом с соседями, угощает их бананами), она умеет дружить (понимая, что Ахматовой запретили выступать, выходит на сцену с её стихами), в её сердце невероятное количество любви (тоскует по семье и ищет способы повидаться, быстро прощает отцу все обиды). А ещё она сильная личность. Никогда не сдаётся и не жалуется на жизнь, терпеливо выслушивает критику и работает, работает, работает — у неё ведь есть даже не мечта — ЦЕЛЬ... С этой женщиной хочется подружиться, с неё хочется брать пример. Восемь часов наблюдения за её судьбой проходят незаметно.

Во многом такой была и реальная Фаина Георгиевна. Её упорство, чувство юмора и вера в свои силы сделали её Раневской. Мариэтта Цигаль-Полищук тонко подметила эти качества, "наполнив" ими персонажа. Актриса настаивает, что играла не Раневскую — кого угодно, но не её — так Мариэтте, искренне любящей творчество легенды, легче воспринимать обрушившуюся на неё ответственность. Её можно понять — играть великого человека (сразу в трёх возрастах!) нелегко... В том числе и потому что всегда найдутся те, кто скажет: "Не похоже", "Не верю".

Но тех, кто поверил, довольно много. Потому что хороша не только актёрская игра. Интересным сериал также делают красивые декорации (особого внимания заслуживают виды старой Москвы), изысканные костюмы, исторические события, служащие фоном для основных сюжетных линий (революции, ВОВ, полёт Ю. Гагарина в космос...), творческий флёр, которым овеяна картина. Всегда хочется верить во что-то достоверное и честное. Таких моментов в "Раневской" немало. А ещё хочется не переставать верить в прекрасное — такового в этом байопике тоже предостаточно.