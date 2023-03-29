3 сериала 2023 года, которые можно посмотреть уже сейчас

Находитесь в поисках классного сериала, но не знаете, на каком остановиться? Собрали проекты 2023 года, которые не оставят никого равнодушным, в материале «Рамблера».

© Кадр из сериала "Одни из нас"

«Одни из нас»

2003 год. Во всем мире начинается пандемия, вызванная мутировавшим грибом кордицепсом. Из-за него зараженные теряют контроль над разумом и собственным телом, превращаясь в зомби. В этом стремительно разворачивающемся апокалипсисе пытается спастись семейство Миллеров: Джоэл, его дочь Сара и младший брат Томми.

20 лет спустя большая часть населения Земли погибла. Оставшиеся в живых либо прячутся в карантинных зонах под надзором военных, либо присоединились к революционному движению «Цикад», либо слоняются где-то в пустошах. Помятый жизнью Джоэл нехотя ввязывается в очередную авантюру: нелюдимому контрабандисту предстоит перевезти через всю страну 14-летнюю девочку Элли. Подросток никому не доверяет, но она — возможное спасение человечества, ведь у нее иммунитет против заражения.

Кадр из сериала "Одни из нас"

«Терапия»

Психотерапевт Джимми после смерти любимой жены нарушает профессиональную этику и начинает говорить своим пациентам то, что на самом деле о них думает, а также проводить с ними свободное время. Неожиданным образом его резкие комментарии меняют не только жизни клиентов, но и его собственную. Теперь он намерен вернуть расположение дочери, воспитанием которой после трагедии занимается деятельная соседка Лиз.

Кадр из сериала "Терапия"

«Рой»

Сериал рассказывает о девушке Дре, которая одержима поп-звездой, чем-то напоминающей Бейонсе. Любовь к певице заставляет героиню отправиться в путешествие через всю страну и идти на все, чтобы кумир ее заметила. А еще Дре дает клятву защищать любимого артиста от нападок недоброжелателей: фанатка полна решимости сдержать свое слово, даже если для этого придется оставить после себя гору трупов…