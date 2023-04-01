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1 час назад

Новые российские сериалы, за которые не стыдно

Мария Каткова

Российское кино тоже столкнулось с необходимостью импортозамещения. Зарубежные сервисы ушли из России и теперь легально посмотреть иностранные сериалы невозможно. Тем не менее, можно сказать, что отечественные проекты могут составить достойную конкуренцию.

Новые российские сериалы, за которые не стыдно
Фото: Кадр из сериала "Фишер"Кадр из сериала "Фишер"

О новых российских сериалах, которые точно стоит посмотреть — в материале “Рамблера”.

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“Король и Шут”

Кадр из сериала "Король и Шут"

Сериал о некогда популярной группе навел слишком много шума. Его решились посмотреть даже те, кто не знает ни одной песни “Короля и Шута”, но в историю панк-звезд влюбились абсолютно все. Поклонники сериала поделились на два лагеря: одни защищают сериал, а другие высказывают свое недовольство.

Создатели уже ответили и заявили, что не снимали документальное кино, а хотели сделать акцент на сюжетах песен группы, поэтому сериал позиционируют как панк-сказку. И его действительно стоит посмотреть хотя бы ради шикарной съемки, цветов, декораций и костюмов.

“Фишер”

Это — не первый проект российских видеосервисов о маньяках. В этот раз зрителям показывают историю маньяка Сергея Головкина, который называл себя Фишером. В оригинальной истории есть много недосказанностей, чем и воспользовались режиссеры — они гнут свою сюжетную линию на протяжении серий, и им удалось рассказать историю убийцы сквозь призму живых людей, причастных к расследованию.

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Проект оказался тяжелым и трогательным одновременно, но не стоит смотреть его впечатлительным людям.

“Комплекс Бога”

Кадр из сериала "Комплекс Бога"

Еще один тяжелый психологический триллер, полный загадок. Сюжет заключается в том, что к психиатру попадает необычный клиент. Для всех он успешный бизнесмен, который ни в чем не нуждается, и лишь его лечащий врач знает о том, на что на самом деле способен этот человек.

В этот же момент город охватывает страшная пропажа: из дорогого ресторана испарился ребенок влиятельных родителей. Теперь обычному психотерапевту придется организовать собственное расследование, не раскрыв при этом врачебную тайну.

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