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20 минут назад

Съёмки продолжения сериала «Папины дочки. Новые» подошли к концу

runews24.ru

Несколько месяцев назад стало известно, что осенью 2023 года в эфир СТС и на START выйдет продолжение полюбившегося многим сериала «Папины дочки». Сюжет разворачивается вокруг семьи Васнецовых, где отец в одиночку воспитывает четырех дочек.

Съёмки продолжения сериала «Папины дочки. Новые» подошли к концу
Фото: Runews24Runews24

Теперь стало известно, что съемки продолжения сериала завершены. По сюжету, в продолжении главное «проклятие» семьи Васнецовых настигнет Веника, который после побега Даши останется один с четырьмя дочками. Помогают в воспитании девочек молодому отцу родственники и старые друзья семьи, пишет «МК».

Филипп Бледный, сыгравший роль Веника, признается, что никогда не видел себя в роли Васнецова-старшего, однако теперь рад, что судьба преподнесла ему такую возможность.

«И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырёх самых потрясающих актрис! Я очень рад тому, что так повернулась судьба и дала мне шанс сделать новый виток этого проекта интересным, полным любви, дружбы и юмора», —признается актер.

К слову, в сериале также снимается Нонна Гришаева, которая ранее сыграла сбежавшую мать. Недавно она призналась, что впервые повстречавшись с остальными актерами ситкома, была приятно удивлена их актерским талантам.

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