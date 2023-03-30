Съёмки продолжения сериала «Папины дочки. Новые» подошли к концу

Несколько месяцев назад стало известно, что осенью 2023 года в эфир СТС и на START выйдет продолжение полюбившегося многим сериала «Папины дочки». Сюжет разворачивается вокруг семьи Васнецовых, где отец в одиночку воспитывает четырех дочек.
Теперь стало известно, что съемки продолжения сериала завершены. По сюжету, в продолжении главное «проклятие» семьи Васнецовых настигнет Веника, который после побега Даши останется один с четырьмя дочками. Помогают в воспитании девочек молодому отцу родственники и старые друзья семьи, пишет «МК».
Филипп Бледный, сыгравший роль Веника, признается, что никогда не видел себя в роли Васнецова-старшего, однако теперь рад, что судьба преподнесла ему такую возможность.
«И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырёх самых потрясающих актрис! Я очень рад тому, что так повернулась судьба и дала мне шанс сделать новый виток этого проекта интересным, полным любви, дружбы и юмора», —признается актер.
К слову, в сериале также снимается Нонна Гришаева, которая ранее сыграла сбежавшую мать. Недавно она призналась, что впервые повстречавшись с остальными актерами ситкома, была приятно удивлена их актерским талантам.