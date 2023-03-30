В новом эпизоде «Мандалорца» показали камео персонажа «Повстанцев»

Вчера, 29 марта, состоялась премьера пятого эпизода третьего сезона «Мандалорца», в котором показали камео одного из персонажей мультсериала «Повстанцы».

В проекте Disney+ уже появлялись другие герои из анимационных шоу по мотивам вселенной — включая Асоку и Бо-Катан, причём последняя активно участвует в сюжете текущего сезона «Мандалорца».

Одна из историй новой серии оказалась связана с рейнджером Новой Республики по имени Карсон Тева (Пол Ли), который в прошлом уже появлялся в шоу. Его персонаж хочет помочь жителям планеты Неварро — те подверглись атаке пиратов.

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Герой решает отправиться к бывшей столице Империи, планете Корусант, где расположились и офисы Новой Республики. При этом на базе повстанцев, где он получает сообщение относительно Неварро, оказывается тот самый персонаж из анимации.

Речь идёт про представителя расы ласатов, Зеба, который участвовал в приключениях команды корабля «Призрак» из «Повстанцев». Известно, что после событий шестого эпизода саги Зеб и бывший агент Империи Каллус отправились на планету первого, но после этого о судьбе героя ничего не сообщалось.

К той же расе ласатов, кстати, принадлежал и наставник главного героя Star Wars Jedi: Fallen Order. Возможно, что в грядущих эпизодах «Мандалорца» покажут и других персонажей «Повстанцев» вроде Сабин Рен и Геры Синдуллы.