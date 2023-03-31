Ярмольник, Мерзликин и Гуськов снялись в новом сезоне "Мосгаза"

Ярмольник, Мерзликин и Гуськов снялись в девятом сезоне сериала "Мосгаз"
Первый канал заявил о завершении съемок девятого сезона сериала "Мосгаз". Он получил название "Мосгаз. Последнее дело майора Черкасова". В новом сезоне в сериале снялись Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Лерман.
Так, Андрей Мерзликин играет молодого майора Ковалева, который приходит в отдел, где работает майор Черкасов и привносит новые идеи и веяния. Сам Мерзликин признался, что любит детективы, вырос на многосерийном фильме "Следствие ведут знатоки".
А Леониду Ярмольнику досталась роль одного из подозреваемых, харизматичного мошенника, который вхож в гостиные крупных представителей номенклатуры. Ярмольник рассказал, что "Мосгаз" - один из немногих сериалов, который он смотрит.
"Я играю афериста от искусства, ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются. И мне это очень нравится, мой герой хотя и преступник, но профи в художественном деле. Действие фильма происходит в 80-х. Мои восьмидесятые, наверное, самые счастливые, интересные. Было так много работы, так много того, во что можно было влюбиться. Были замечательные фильмы, в которых я работал. Для меня - это было время надежд", - поделился Ярмольник впечатлениями от своей роли.
В сериале снимались: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Юрий Тарасов, Даниэла Стоянович, Владимир Юматов, Вадим Андреев, Сергей Угрюмов.