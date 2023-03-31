Ярмольник, Мерзликин и Гуськов снялись в новом сезоне "Мосгаза"

"Я играю афериста от искусства, ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются. И мне это очень нравится, мой герой хотя и преступник, но профи в художественном деле. Действие фильма происходит в 80-х. Мои восьмидесятые, наверное, самые счастливые, интересные. Было так много работы, так много того, во что можно было влюбиться. Были замечательные фильмы, в которых я работал. Для меня - это было время надежд", - поделился Ярмольник впечатлениями от своей роли.