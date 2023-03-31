Первые кадры из «Секретного вторжения»

Эксклюзивные скриншоты из сериала Marvel «Секретное вторжение»

По сюжету сериала инопланетяне, способные принимать облик других существ, получили полный контроль над жизнью на Земле. Бывший директор организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри, который недавно вернулся на Землю после секретной миссии, с коллегами и друзьями должен узнать, чего добиваются пришельцы.

Недавно стала известна дата выхода шоу на Disney +. Премьера первой серии намечена на 21 июня этого года. Всего будет шесть эпизодов (по одному в неделю). Изначально сообщалось, что проект выйдет в начале года.