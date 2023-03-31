Шоураннер «Короля и Шута» рассказал, какую сцену вырезали из сериала

Шоураннер «Короля и Шута» Дмитрий Нелидов рассказал, что в финальный монтаж не вошла сцена, в которой Анфиса (первая жена Михаила Горшенева ) пришла на съемки порно, а Горшок вытащил ее оттуда.

«Режиссер немного переработал сцену и снял ее по-другому, поэтому на монтаже нам пришлось с этой сценой расстаться», – пояснил Нелидов.

Продюсер принял такое решение, потому что сцена получилась «будто из другого кино». При этом, как отметил Нелидов, ситуации с вырезанием целых эпизодов в его практике случаются редко. И на «Короле и Шуте», и на «Конце света», по его словам, съемочная команда сама предлагает снять ту или иную сцену, передает «Газета.Ru».