$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Шоураннер «Короля и Шута» Нелидов рассказал, какую сцену вырезали из сериала

РИА "ФедералПресс"

Шоураннер «Короля и Шута» Дмитрий Нелидов рассказал, что в финальный монтаж не вошла сцена, в которой Анфиса (первая жена Михаила Горшенева) пришла на съемки порно, а Горшок вытащил ее оттуда.

Шоураннер «Короля и Шута» рассказал, какую сцену вырезали из сериала
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Режиссер немного переработал сцену и снял ее по-другому, поэтому на монтаже нам пришлось с этой сценой расстаться», – пояснил Нелидов.

Продюсер принял такое решение, потому что сцена получилась «будто из другого кино». При этом, как отметил Нелидов, ситуации с вырезанием целых эпизодов в его практике случаются редко. И на «Короле и Шуте», и на «Конце света», по его словам, съемочная команда сама предлагает снять ту или иную сцену, передает «Газета.Ru».

«Но злобный исполнительный не давал еще полмиллиона рублей. А ты смотришь – и действительно, ведь красота! Вдруг это войдет в историю российского кино? И говоришь: «Давай. Еще смену надо? Давай», – поделился Нелидов.

Сериалы,Конец света,Михаил Горшенев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий