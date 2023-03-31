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1 час назад

Вышел трейлер мини-сериала HBO "Сантехники Белого дома" с Вуди Харрельсоном

Газета.Ru

Канал HBO показал трейлер предстоящего мини-сериала «Сантехники Белого дома», посвященного Уотергейтскому скандалу, а также назвал дату его премьеры: первая серия выйдет в эфир в ночь на 2 мая (по московскому времени).

Главными героями сериала стали Джордж Гордон Лидди и Говард Хант — бывшие агенты ФБР и ЦРУ, которым в 1970-е годы президент Ричард Никсон поручил расследование утечек документов в Пентагоне, однако те вместо этого ненароком спровоцировали уотергейтское дело и, как следствие, отставку главы государства.

Лидди и Ханта в «Сантехниках Белого дома» сыграли Джастин Теру и Вуди Харрельсон. Также в актерский состав шоу, релиз которого изначально был запланирован на март, вошли Донал Глисон, Лина Хиди, Кирнан Шипка и Ф. Мюррей Абрахам.

Режиссером и продюсером «Сантехников» выступил Дэвид Мэндел, шоураннер сатирического сериала Армандо Иануччи «Вице-президент». Авторами шоу стали сценаристы Алекс Грегори и Питер Хайк, также работавшие над «Вице-президентом».

Всего в шоу будет пять эпизодов, последний из них выйдет в ночь на 30 мая (по московскому времени).

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