Выбор локаций намекает на развитие сюжета сериала «Одни из нас»

Как мы помним, канал HBO продлил на второй сезон сериал «Одни из нас» уже после выхода второго эпизода. И, хотя мы пока что ничего не знаем о сюжете второго сезона, выбор локаций для съёмки может дать подсказки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как сообщает Deadline, продолжение истории Джоэла и Элли будут снимать в Ванкувере. Игроки помнят, что значительная часть сюжета второй части разворачивается на северо-западе тихоокеанского побережья США — не так далеко от канадского порта.

Ранее для съёмок первого сезона создатели сериала также выбирали локации в Канаде. В частности, на экране мы видим канадский город Калгари. А различные провинциальные местности «изображали» Техас, Вайоминг и Миссури.