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1 час назад

Выбор локаций намекает на развитие сюжета сериала «Одни из нас»

Игромания.ру

Как мы помним, канал HBO продлил на второй сезон сериал «Одни из нас» уже после выхода второго эпизода. И, хотя мы пока что ничего не знаем о сюжете второго сезона, выбор локаций для съёмки может дать подсказки.

Выбор локаций намекает на развитие сюжета сериала «Одни из нас»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщает Deadline, продолжение истории Джоэла и Элли будут снимать в Ванкувере. Игроки помнят, что значительная часть сюжета второй части разворачивается на северо-западе тихоокеанского побережья США — не так далеко от канадского порта.

Ранее для съёмок первого сезона создатели сериала также выбирали локации в Канаде. В частности, на экране мы видим канадский город Калгари. А различные провинциальные местности «изображали» Техас, Вайоминг и Миссури.

Можно предположить, что основой для сюжета второго сезона станет The Last of Us: Part II. Как мы помним, показанные в ней события вызвали массу споров в игровом сообществе.Обзор The Last of Us Part II. Ода перфекционизму

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