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Какие сериалы смотреть в апреле

В апреле любителей сериалов ждет множество премьер, в том числе и российских.

Какие сериалы смотреть в апреле
© Кадр из сериала "Связанные насмерть"

"Рамблер" расскажет о самых интересных из них.

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"Сансара"

Кадр из сериала "Сансара"

По сюжету, жизнь главного героя, роль которого исполнил Павел Деревянко, кардинально меняется после празднования тридцать пятого дня рождения. Его жизнь начинает идти в обратную сторону, а чтобы вернуться в настоящее время, необходимо найти ошибки прошлого и исправить их. Также одну из главных ролей исполнила Кристина Асмус. Премьера сериала запланирована на шестое апреля.

"Мерзлая земля"

Кадр из сериала "Мерзлая земля"

Сериал со Светланой Ходченковой в главной роли расскажет о женщине-таксистке, которая готовится к свадьбе. Однако планам не суждено состояться, поскольку ее жениха подозревают в серии убийств.

Что смотреть в кино с 30 марта

Героиня уверена, что ее возлюбленный не виновен и пытается самыми различными способами это доказать. Премьера сериала запланирована на седьмое апреля.

"Связанные насмерть"

Кадр из сериала "Связанные насмерть"

Это ремейк одноименного фильма Дэвида Кроненберга. По сюжету, сестры-близнецы, роли которых исполнила Рэйчел Вайс, пытаются изменить процесс беременности у женщин. Однако их эксперименты приводят к ужасающим результатам. Премьера сериала запланирована на 21 апреля.

"Любовь и смерть"

Кадр из сериала "Любовь и смерть"

Звезда фильмов Marvel Элизабет Олсен исполнила главную роль в новой криминальной драме, основанной на реальной истории. По сюжету, две подруги живут по соседству в небольшом городке. Их жизнь абсолютно размерена и спокойна, однако совсем скоро из-за одной тайны кто-то из них возьмется за топор. Премьера сериала запланирована на 27 апреля.

"Цитадель"

Кадр из сериала "Цитадель"

По сюжету, главный герой попал в автокатастрофу, и из-за полученных травм он потерял память за последние восемь лет жизни. Зрители станут свидетелями того, как мужчина разбирается в том, что произошло в день роковой аварии и кем он был до нее. Главные роли в сериале исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра Джонас. Премьера запланирована на 28 апреля.

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