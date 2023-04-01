Какие сериалы смотреть в апреле
В апреле любителей сериалов ждет множество премьер, в том числе и российских.
"Рамблер" расскажет о самых интересных из них.
"Сансара"
По сюжету, жизнь главного героя, роль которого исполнил Павел Деревянко, кардинально меняется после празднования тридцать пятого дня рождения. Его жизнь начинает идти в обратную сторону, а чтобы вернуться в настоящее время, необходимо найти ошибки прошлого и исправить их. Также одну из главных ролей исполнила Кристина Асмус. Премьера сериала запланирована на шестое апреля.
"Мерзлая земля"
Сериал со Светланой Ходченковой в главной роли расскажет о женщине-таксистке, которая готовится к свадьбе. Однако планам не суждено состояться, поскольку ее жениха подозревают в серии убийств.
Героиня уверена, что ее возлюбленный не виновен и пытается самыми различными способами это доказать. Премьера сериала запланирована на седьмое апреля.
"Связанные насмерть"
Это ремейк одноименного фильма Дэвида Кроненберга. По сюжету, сестры-близнецы, роли которых исполнила Рэйчел Вайс, пытаются изменить процесс беременности у женщин. Однако их эксперименты приводят к ужасающим результатам. Премьера сериала запланирована на 21 апреля.
"Любовь и смерть"
Звезда фильмов Marvel Элизабет Олсен исполнила главную роль в новой криминальной драме, основанной на реальной истории. По сюжету, две подруги живут по соседству в небольшом городке. Их жизнь абсолютно размерена и спокойна, однако совсем скоро из-за одной тайны кто-то из них возьмется за топор. Премьера сериала запланирована на 27 апреля.
"Цитадель"
По сюжету, главный герой попал в автокатастрофу, и из-за полученных травм он потерял память за последние восемь лет жизни. Зрители станут свидетелями того, как мужчина разбирается в том, что произошло в день роковой аварии и кем он был до нее. Главные роли в сериале исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра Джонас. Премьера запланирована на 28 апреля.