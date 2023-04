Крейг Мейзин и Нил Дракманн, которые работают над сериалом, подчеркнули, что во втором сезоне сюжет будет выстраиваться вокруг событий игры The Last of Us: Part 2. Допускается также, что телевизионное продолжение по второй части игры растянется на два сезона.