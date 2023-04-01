Второй сезон сериала "Одни из нас" — экранизации одноименной компьютерной игры — будут снимать в Канаде, как и первый, но в других городах. Об этом сообщает Deadline.

Вместо канадского города Калгари создатели сериала выбрали Ванкувер, находящийся на западе страны. О других деталях съемок пока не говорят.

Крейг Мейзин и Нил Дракманн, которые работают над сериалом, подчеркнули, что во втором сезоне сюжет будет выстраиваться вокруг событий игры The Last of Us: Part 2. Допускается также, что телевизионное продолжение по второй части игры растянется на два сезона.