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49 минут назад

Стало известно, где будут снимать второй сезон сериала The Last Of Us

Мира Маркина

Второй сезон сериала "Одни из нас" — экранизации одноименной компьютерной игры — будут снимать в Канаде, как и первый, но в других городах. Об этом сообщает Deadline.

Вместо канадского города Калгари создатели сериала выбрали Ванкувер, находящийся на западе страны. О других деталях съемок пока не говорят.

Крейг Мейзин и Нил Дракманн, которые работают над сериалом, подчеркнули, что во втором сезоне сюжет будет выстраиваться вокруг событий игры The Last of Us: Part 2. Допускается также, что телевизионное продолжение по второй части игры растянется на два сезона.

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Ранее стала известна дата премьеры второго сезона The Last of Us.

Сериалы,Видео,Нил Дракманн,
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