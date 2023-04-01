Увлечение сериалами грозит проблемами для психики

Чрезмерная привязанность к просмотру многосерийных фильмов может привести к опасным последствиям для психики - развитию сериаломании.
Специалист пояснила, что в целом любовь к кино, конечно, привычка вполне безобидная. Но свободный доступ в интернет или к онлайн-кинотеатрам, а также отсутствие самоконтроля могут вызывать зависимости. Она подчеркнула, что в таких случаях речь уже может идти о подмене собственной реальной жизни на «картинку» с экрана. Зритель словно проживает те эмоции и чувства, которых он в своей жизни лишен.
По словам нейропсихолога, сериаломания – зависимость, также способствующая возникновению социофобии и провоцирующая у человека потерю связи с реальностью.