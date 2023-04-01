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54 минуты назад

Увлечение сериалами грозит проблемами для психики

Мир новостей

Чрезмерная привязанность к просмотру многосерийных фильмов может привести к опасным последствиям для психики - развитию сериаломании.

Увлечение сериалами грозит проблемами для психики
Фото: Мир новостейМир новостей

Специалист пояснила, что в целом любовь к кино, конечно, привычка вполне безобидная. Но свободный доступ в интернет или к онлайн-кинотеатрам, а также отсутствие самоконтроля могут вызывать зависимости. Она подчеркнула, что в таких случаях речь уже может идти о подмене собственной реальной жизни на «картинку» с экрана. Зритель словно проживает те эмоции и чувства, которых он в своей жизни лишен.

По словам нейропсихолога, сериаломания – зависимость, также способствующая возникновению социофобии и провоцирующая у человека потерю связи с реальностью.

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