Увлечение сериалами грозит проблемами для психики

Специалист пояснила, что в целом любовь к кино, конечно, привычка вполне безобидная. Но свободный доступ в интернет или к онлайн-кинотеатрам, а также отсутствие самоконтроля могут вызывать зависимости. Она подчеркнула, что в таких случаях речь уже может идти о подмене собственной реальной жизни на «картинку» с экрана. Зритель словно проживает те эмоции и чувства, которых он в своей жизни лишен.