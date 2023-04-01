$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Звезда «Теда Лассо» сделал намек на съемки спин-оффа

Катя Кобышева

Звезда ставшего хитом сериала «Тед Лассо» - Джейсон Судейкис - сделал тонкий намек на то, что у любимого миллионами сериала может появиться спин-офф. Об этом рассказал в интервью The Jess Cagle Show.

По словам актера, третий сезон шоу действительно будет последним. Но также Судейкис отметил, что прощаться сериалом и свои героем очень не хочет и предполагает развитие самостоятельного продолжения проекта.

В шутливой манере своего экранного героя Судейкис намекнул на спин-офф.

«Я воспринимаю этот вопрос как «Хватит ли супа, чтобы накормить больше людей?» Ответ — да. Но иногда нам просто хочется приготовить новый суп. Не знаю, но я верю, что в апельсине команды «Ричмонд» еще осталось достаточно сока, чтобы выжать что-нибудь», — рассказал актер, слова которого приводит "Газета.Ру".

Почему стоит посмотреть третий сезон сериала «Тед Лассо»

Ранее стало известно, где будут снимать второй сезон The Last Of Us.

Сериалы,Видео,Джейсон Судейкис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий