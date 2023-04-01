Звезда «Теда Лассо» сделал намек на съемки спин-оффа

Звезда ставшего хитом сериала «Тед Лассо» - Джейсон Судейкис - сделал тонкий намек на то, что у любимого миллионами сериала может появиться спин-офф. Об этом рассказал в интервью The Jess Cagle Show.

По словам актера, третий сезон шоу действительно будет последним. Но также Судейкис отметил, что прощаться сериалом и свои героем очень не хочет и предполагает развитие самостоятельного продолжения проекта.

В шутливой манере своего экранного героя Судейкис намекнул на спин-офф.