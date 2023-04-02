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2 часа назад

3 интересных сериала для любителей ситкомов

Мария Иглина

Если вы уже несколько раз пересмотрели "Друзей", "Теорию большого взрыва" и "Как я встретил вашу маму", то эта подборка определенно для вас.

3 интересных сериала для любителей ситкомов
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

"Рамблер" расскажет о малоизвестных, но не менее интересных ситкомах.

"Шиттс Крик"

Кадр из сериала "Шиттс Крик"

Сериал рассказывает о миллиардере, его жене актрисе и двух детях – хипстере и светской львице. Однако их жизнь изменится после того, как главный герой потеряет практически все свое состояние.

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Семейству придется переехать в небольшую сельскую общину под названием Шиттс Крик, которую они приобрели несколько лет назад. Главные роли в сериале сыграли Юджин Леви, Кэтрин О'Хара, Энни Мерфи и Дэн Леви. Всего в проекте шесть сезонов.

"Два с половиной человека"

Холостяк Чарли и его брат Алан, который совсем недавно разошелся со своей женой, живут под одной крышей и пытаются преуспеть в амурных делах. Но в основном они занимаются воспитанием десятилетнего сына Алан, пытаясь сделать из него мужчину иногда не самыми подходящими методами. В сериале сыграли Чарли Шин, Джон Крайер, Энгус Т. Джонс, Эштон Кутчер и другие. В шоу 12 сезонов.

"В Филадельфии всегда солнечно"

А в этом ситкоме зрителей ждет история о четырех друзьях, которые держат ирландский паб в одном из районов Филадельфии. Главные герои часто попадают в нелепые ситуации из-за того, что между ними не самые лучшие отношения. Главные роли в сериале сыграли Гленн Хауэртон, Чарли Дэй, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсон. На данный момент в проекте 18 сезонов.

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