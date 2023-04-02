Продюсер объяснила популярность сериалов про маньяков

О серийных убийцах сняты десятки фильмов и сериалов. В беседе с «Мослентой» сценарист и продюсер Маруся Трубникова раскрыла причину, почему зрители любят такое кино.
Специалист утверждает, что людям хочется узнать истинную природу поступков маньяков и понять логику их действий. Именно поэтому ежегодно выходит множество кинолент о жизни и злодеяниях психопатов, уточнила она.
В качестве достойного примера работы в этом жанре сценарист привела сериал Федора Бондарчука «Псих». Трубникова подчеркнула, что там как раз продемонстрирована «изнанка» реальной жизни злодея.
Ранее мы писали о том, что продюсер раскрыл зарплаты российских актеров.