$76.45+0.1482.39-0.75
44 минуты назад

Продюсер Маруся Трубникова объяснила популярность сериалов про маньяков

Катерина Саломе

О серийных убийцах сняты десятки фильмов и сериалов. В беседе с «Мослентой» сценарист и продюсер Маруся Трубникова раскрыла причину, почему зрители любят такое кино.

Продюсер объяснила популярность сериалов про маньяков
Фото: Кадр из сериала "Чикатило"Кадр из сериала "Чикатило"

Специалист утверждает, что людям хочется узнать истинную природу поступков маньяков и понять логику их действий. Именно поэтому ежегодно выходит множество кинолент о жизни и злодеяниях психопатов, уточнила она.

5 детективных сериалов, которые не захочется ставить на паузу

В качестве достойного примера работы в этом жанре сценарист привела сериал Федора Бондарчука «Псих». Трубникова подчеркнула, что там как раз продемонстрирована «изнанка» реальной жизни злодея.

Ранее мы писали о том, что продюсер раскрыл зарплаты российских актеров.

Сериалы,Федор Бондарчук,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий