Продюсер объяснила популярность сериалов про маньяков

О серийных убийцах сняты десятки фильмов и сериалов. В беседе с «Мослентой» сценарист и продюсер Маруся Трубникова раскрыла причину, почему зрители любят такое кино.

Фото: Кадр из сериала "Чикатило" Кадр из сериала "Чикатило"

Специалист утверждает, что людям хочется узнать истинную природу поступков маньяков и понять логику их действий. Именно поэтому ежегодно выходит множество кинолент о жизни и злодеяниях психопатов, уточнила она.

В качестве достойного примера работы в этом жанре сценарист привела сериал Федора Бондарчука «Псих». Трубникова подчеркнула, что там как раз продемонстрирована «изнанка» реальной жизни злодея.