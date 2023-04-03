«Звездные войны: Бракованная партия»: обзор второго сезона

Однако Disney ещё предстоит поработать над особенностями шоу.

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Пока всё внимание фанатов «Звёздных войн» было сконцентрировано на третьем сезоне «Мандалорца», тихо и незаметно завершился второй сезон «Бракованной партии».

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Мультсериал продолжает рассказывать про похождения клонов отряда 99 и загадочной девочки Омеги. Но при этом сценаристы успевают касаться и более серьёзных тем. В данном материале коротко рассказываем об общих впечатлениях от завершившегося сезона. Без спойлеров.

О чем мультсериал «Бракованная партия»

Концептуально «Бракованная партия» схожа с «Мандалорцем»: группа опытных солдат защищает особенного ребёнка и влипает в приключения в разных уголках Галактики. Только вместо Дина Джарина тут бойцы особого отряда 99, девочка-клон Омега заменяет малыша Грогу, да и время действия совсем другое. События мультсериала разворачиваются сразу после Войны клонов в третьем фильме саги.

Джедаи уничтожены, Республика пала, а Империя железной рукой устанавливает порядок везде, куда может дотянуться.

Главные герои не простые солдаты, а модифицированные клоны с особыми способностями. Охотник может выследить кого и где угодно, Громила физически силён, Тех находит подход к любой технике, Эхо с лёгкостью взламывает вражеские данные, а Прицельщик – не знающий промахов и жалости снайпер. Также мутации в генетическом коде подарили им уникальную внешность и характер, что выделяет их на фоне обычных дубликатов Джанго Фетта.

Группа впервые дебютировала на экране в седьмом сезоне «Войн клонов». Но тогда никто и представить не мог, что скоро им выдадут собственное шоу про то, как они бегут от своего командования и разбираются с внутренними противоречиями.

Как изменился второй сезон

Во втором сезоне герои продолжают искать своё место в изменившемся мире. Для этого они берутся за любую опасную работу в надежде накопить на новую жизнь. Структурно практически все эпизоды напоминают игру: группа получает квест, по пути сталкивается с различными трудностями, а к концу успешно решает все проблемы.

По сравнению с первым сезоном сериал стал разнообразнее. Герои посещают больше планет, сталкиваются с необычными врагами и обзаводятся новыми союзниками.

Также увеличилось число интересных ситуаций, в которые попадают персонажи. Тут и серия про оружие древней цивилизации, и участие в опасных гонках, и использование детского труда. И где-то на фоне всего этого развиваются сюжетные линии про зарождающееся сопротивление, борьбу за права клонов, загадочные опыты с клонированием в секретной лаборатории.

При этом мотивация и характеры членов отряда понемногу, но меняются. Прицельщик постепенно проходит путь от преданности к Империи до сочувствия к таким же, как он, клонам и осознанию творящейся несправедливости. Эхо, изначально сопереживающий за собратьев, откалывается от команды и отправляется помогать восстанию. Охотник хочет спокойной жизни для себя и членов отряда, полагая, что у них нет шансов выиграть. Омега всё так же остается обаятельной, умной и наивной девочкой, которая даже в тяжёлой ситуации сохраняет свой оптимизм.

Также авторы не поскупились на фан-сервис, которого действительно хватает. В разных эпизодах то и дело появляются знакомые персонажи. Среди прочих успели засветиться клоны Рекс, Коди и Грегор, гранд-мофф Уилхаф Таркин, командор Орсон Кренник, ещё молодой Со Герреро, заново оживлённый монстр Зилла, Скорч из Star Wars: Republic Commando и даже сам император Палпатин, который за выделенное время успевает провернуть очередную многоходовочку.

Слабые моменты

Казалось бы, необычные персонажи и интересный временной период позволят рассказать множество крутых, драматичных, эпичных и сложных с моральной точки зрения историй. Например, о том, как ещё растущая Империя вставала на ноги, как именно клонов заменили на штурмовиков, как галактическое сообщество восприняло падение Республики, какие этнические конфликты из-за этого разгорелись и многое другое. А бойцы отряда 99 оказались бы невольными свидетелями и участниками этих процессов.

Но вместо этого второй сезон, так же как и первый, слишком часто концентрируется на более локальных действиях. В «Бракованной партии» всё ещё много филлерных серий, а действительно важные события за 16 эпизодов случаются редко. Сценаристы не торопятся раскрывать тайну происхождения Омеги, про вывезенных каминоанских учёных вспоминают пару раз за сезон, а Империя всё так же выставляется абсолютным и беспросветным злом.

На этом фоне не успевает как следует раскрыться и новый антагонист – доктор Ройс Хэмлок, руководящий секретными опытами по клонированию. Зато появившиеся имперские штурмовики, набранные из обычных людей, сгладили другой неприятный для отряда 99 момент.

В первом сезоне главные герои не стесняясь убивали своих же собратьев и никаких угрызений совести по этому поводу не испытывали. Теперь воспринимать подобные сцены стало легче.

В итоге

Мультсериалу всё ещё не хватает уникальности, которая выделяла бы его на фоне прочих произведений по «Звёздным войнам». Происходящее ощущается во всех смыслах обезжиренной версией «Войны клонов», только скопировавшей идею «Мандалорца» про приключения матёрых солдат и необычного ребёнка.