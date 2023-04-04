Актриса Барби Феррейра объяснила, почему ушла из "Эйфории" после второго сезона сериала. Ее слова цитирует Page Six.

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Феррейра объяснила, что ее уход был "обоюдным решением" с продюсером проекта Сэмом Левинсоном.

По словам актрисы, сюжетная линия ее героини Кэт Эрнандес "была исчерпана". Феррейра считает, что во втором сезоне ее персонаж "ушел на второй план".

"Я действительно хотела иметь возможность больше не играть толстую лучшую подругу. Думаю, что шоураннеры тоже этого не хотели", - поделилась звезда.

В течение нескольких месяцев распространялись слухи о том, что Феррейра и Левинсон сильно поссорились перед уходом актрисы из сериала в августе 2022 года.

Первый сезон "Эйфории" вышел в 2019 году. Сериал о молодых людях, зависимостях и отношениях получил два специальных эпизода и был продлен на второй сезон, премьера которого состоялась 10 января 2022 года на HBO Max.