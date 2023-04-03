На съемках сериала по «Властелину колец» произошел пожар

Утром 3 апреля на съёмочной площадке второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» в Виндзоре возник пожар. Как сообщают местные службы, пожарные прибыли на место происшествия спустя несколько минут после начала возгорания — по их словам, горел одноэтажный склад.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Службы быстро устранили очаг возгорания: по первым сообщениям, никто не пострадал. Пожарные ещё пробудут некоторое время на месте происшествия, после чего опубликуют официальные данные о случившемся. Amazon пока не комментировала инцидент.