3 причины посмотреть сериал "Младшая сестра"

Премьера проекта Айди Уокер состоится 7 апреля.

© Inc-News

Отстаивать свои личные границы непросто. Создатели сериала "Младшая сестра" (Kid Sister) решили взглянуть на эту тему чуть иначе, чем принято.

Предлагаем несколько причин, по которым стоит выбрать этот сериал для просмотра.

В главной роли — Симоне Натан ("Наш флаг означает смерть"). Актриса играет девушку-еврейку, и это перевоплощение получится весьма достоверным — у Симоне действительно есть еврейские корни. К тому же, сценарий сериала вышел именно из-под её пера.

Юмор, как и песня, помогает строить и жить. Сложная тема взросления, сепарации от родителей, осознания своего места в мире подана удивительно легко. Главная героиня и её близкие периодически попадают в забавные ситуации, за их выходом из которых очень интересно наблюдать. И, несмотря ни на что, эти люди всё же остаются одной семьёй.