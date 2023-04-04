"Последнее дело": доснят девятый сезон сериала "Мосгаз"

Черкасов вместе с коллегами раскрывает обстоятельства и мотивы очередного преступления. События разворачиваются в столице, в восьмидесятых годах прошлого века — любители ретро-кинолент оценят новые эпизоды. К привычному касту — А. Смоляков, М. Александрова, А. Голубев, А. Бардуков — присоединятся не менее яркие звёзды — Л. Ярмольник, А. Мерзликин, О. Лерман, А. Гуськов. Создатели сериала не уточняют, какими будут новые персонажи. Режиссёром новых серий стал Е. Звездаков.