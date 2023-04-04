Стала известна дата выхода сериала о группе "Песняры"

Новый сериал "За полчаса до весны" расскажет о драматичном и уникальном пути Владимира Мулявина и его легендарных "Песняров".

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О сериале ранее подробно писала "РГ", а сейчас стали известны время и дата премьеры. Две первые серии выйдут на Первом канале 10 апреля, начало в 21:45. В онлайн-кинотеатре START эпизоды будут появляться сразу после телеэфира. Для онлайн-кинотеатра проект станет первым байопиком и первым музыкальным сериалом. Проект создан при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь.

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"Когда ты работаешь над вымышленными героями и историями, ты свободен, реальная же судьба предъявляет совсем другие требования. Когда я это понял, все сложилось. Нам удалось попасть в Колонный зал, где "Песняры" первый раз исполнили легендарную "Вологду". Если вы посмотрите этот эпизод в сериале и оригинальную запись, то не найдете отличий. Плюс мы никогда не делали музыкальных сериалов. Это тоже эксперимент. В "За полчаса до весны" будет много отличной музыки, как всеми любимой, так и специально написанной", - делится автор идеи и сценария, генеральный продюсер и сооснователь START Алексей Троцюк.

Девятисерийная киносага охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя: это знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении.

Центральной темой истории, как мы и писали ранее, станет создание одной из первых в СССР рок-опер "Песня о доле". Несмотря на запреты со стороны партийного руководства и консервативность эпохи, "Песнярам" удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако ее видеозапись не сохранилась. Авторы сериала собрали весь доступный документальный материал и постарались максимально правдоподобно воссоздать рок-оперу.

"На съемочную площадку периодически приезжали люди, которые лично знали Владимира Мулявина. Они рассказывали о его характере и темпераменте, давали рекомендации. Как-то после съемок мне рассказали, что, увидев мое сходство с Мулявиным, на плейбеке заплакал Владислав Мисевич (участник и сооснователь ВИА "Песняры")! Для меня и всей съемочной группы это была важная похвала", - поделился Глеб Калюжный, сыгравший Владимира Мулявина в молодости.

Съемки сцен из "Песни о доле", одной из первых в СССР рок-опер и центральной темы сериала, проходили в Белорусской государственной филармонии, где состоялась премьера постановки в 1976 году. Современные технологии при работе над этими сценами не использовались, декорации и свет создавались по реальным эскизам и исходя из технических возможностей второй половины 70-х. Консультантами выступили непосредственные участники: один из основателей "Песняров" Владислав Мисевич, сценограф Леонид Бартлов и художник по костюмам Валентина Бартлова. Воссоздание сцен из рок-оперы заняло у авторов сериала полноценные четыре съемочные смены, в которых было задействовано 30 основных актеров и более 400 актеров массовых сцен.