Представлены постеры приквела «Бриджертонов»

Новый сериал выйдет 4 мая на Netflix. Приквел «Бриджертонов» будет носить название «Королева Шарлотта».
Стриминговый сервис опубликовал в социальных сетях постеры сериала. На них показаны главные герои шоу.
В сериале «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» расскажут о принцессе Софии Шарлотте Мекленбург-Стрелицкой, которая должна стать королевой Великобритании.
По сюжету, она пребывает в Англию и знакомится там с королём Георгом III. У них начинается любовь, историю которой тоже покажут в сериале.
Напомним, что первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году. Сериал был хорошо встречен зрителями, на «Кинопоиске» шоу поставили 7,3 из 10 баллов.