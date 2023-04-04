Представлены постеры приквела «Бриджертонов»

Новый сериал выйдет 4 мая на Netflix. Приквел «Бриджертонов» будет носить название «Королева Шарлотта».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Стриминговый сервис опубликовал в социальных сетях постеры сериала. На них показаны главные герои шоу.

runews24.ru

В сериале «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» расскажут о принцессе Софии Шарлотте Мекленбург-Стрелицкой, которая должна стать королевой Великобритании.

runews24.ru

По сюжету, она пребывает в Англию и знакомится там с королём Георгом III. У них начинается любовь, историю которой тоже покажут в сериале.

runews24.ru