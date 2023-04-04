Amazon недовольна показателями сериала по «Властелину колец»

Издание Hollywood Reporter опубликовало большой материал, посвящённый киноподразделению Amazon. Журналисты пообщались сразу с несколькими источниками внутри компании и рассказали в том числе о показателях самого крупного проекта студии — сериала «Властелин колец: Кольца власти».

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Оказалось, что показатели шоу не оправдали ожиданий топ-менеджмента Amazon. Несмотря на впечатляющий старт с 25 млн просмотров пилотного эпизода, только 45% зрителей по всему миру досмотрели первый сезон. В США ситуация ещё хуже — только 37% американских пользователей досмотрели до финала.

В Amazon надеялись удержать как минимум 50% аудитории сериала — даже этот результат был бы неплохим, но уж точно не впечатляющим. Кроме того, менеджмент также не устроило то, что сериал полностью проигнорировали члены киноакадемии, в результате чего шоу получило всего одну номинацию на SAG-AFTRA — и ту за каскадёров.

При этом глава Amazon Studios Дженнифер Салке в различных интервью сообщает, что сериал полностью оправдал ожидания студии. Возможно, по ещё каким-нибудь показателям шоу действительно достигло успеха, однако общие результаты довольно плачевны, отмечают источники.