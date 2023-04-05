Сериал "Ночной агент" получил неожиданно высокие рейтинги

Он вышел 23 марта и в первую же неделю выбился в тройку лидеров, а от попадания в топ-10 самых просматриваемых сериалов за все время его отделяет примерно 120 млн часов, пишет Deadline.

Главный герой - агент ФБР Питер - из-за нечистоплотного (точнее, считающегося таковым) отца-агента отсиживается в подвале Белого дома. Долгими ночами он ждет, зазвонит ли телефон в его кабинете, а это происходит, только если оперативник под прикрытием попадает в серьезную переделку. Телефон в основном молчит, но однажды на другом конце провода оказывается перепуганная женщина Роуз, племянница двух агентов, работавших над расследованием по поручению самого президента. Питеру и Роуз предстоит раскрыть личности нескольких "кротов" в самых верхах и бороться за свои жизни.