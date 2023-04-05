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Сериал "Ночной агент" получил неожиданно высокие рейтинги

Сериал "Ночной агент" за несколько недель набрал 385 млн часов просмотров на Netflix и вошел в топ-10 самых просматриваемых сериалов на стриминге уже вторую неделю подряд.

Сериал "Ночной агент" получил неожиданно высокие рейтинги
© Российская Газета

Он вышел 23 марта и в первую же неделю выбился в тройку лидеров, а от попадания в топ-10 самых просматриваемых сериалов за все время его отделяет примерно 120 млн часов, пишет Deadline.

Главный герой - агент ФБР Питер - из-за нечистоплотного (точнее, считающегося таковым) отца-агента отсиживается в подвале Белого дома. Долгими ночами он ждет, зазвонит ли телефон в его кабинете, а это происходит, только если оперативник под прикрытием попадает в серьезную переделку. Телефон в основном молчит, но однажды на другом конце провода оказывается перепуганная женщина Роуз, племянница двух агентов, работавших над расследованием по поручению самого президента. Питеру и Роуз предстоит раскрыть личности нескольких "кротов" в самых верхах и бороться за свои жизни.

В ролях Гэбриел Бассо, Люсиан Бьюкенен, Хонг Чау, Д. Б. Вудсайд, жидкий Терминатор Роберт Патрик.

Сериал уже продлен на второй сезон.

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