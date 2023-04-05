Чем  удивит зрителей новый сезон детектива «Невский»

10 апреля в эфир НТВ возвращается остросюжетный детектив «Невский» — о Павле Семенове, которому предстоит преодолеть новые испытания. Что приготовили создатели сериала его поклонникам — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Российский детективный сериал «Невский» впервые вышел на экраны еще в 2016 году. Первый сезон зрители приняли благосклонно: высокие рейтинги были обеспечены захватывающим сюжетом, несколькими сплетенными в единый узел интригами и блестящим актерским составом.

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Пять сезонов приключения майора Павла Семенова в исполнении актера Антона Васильева собирали у экранов поклонников жанра. В апреле, спустя год с момента выхода последней серии, которая не только не расставила точки над «i», но еще больше закрутила интригу, нас ждет следующий сезон.

К работе над ним были привлечены стоявший у истоков «Невского» режиссер Игорь Драка, снявший первые два сезона, и сценарист Андрей Тумаркин, задавший тон и драматургию происходящему на экране

И новый сезон обещает удивить. Главный герой, майор Павел Семенов, который в конце пятого сезона застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным пистолетом, арестован. Он вынужден существовать в непривычных для себя обстоятельствах и пройдет проверку на прочность: Семенову грозит несколько лет лишения свободы в колонии строгого режима, но куда больше его беспокоит мысль о том, что криминальная группа Архитектора по-прежнему не обезврежена и неуловимый убийца остается на свободе.

Интересно, насколько будет благосклонна судьба к знакомым по прошлым сезонам персонажам — Марии Завьяловой, Татьяне Беловой, подполковнику Окунько, Андрею Михайлову, генералу Арсеньеву и т. д. Каждого из них ждут перемены, обстоятельства, требующие проявить характер, сделать выбор. Сценаристы не жалеют героев, а зритель этому и рад. В пограничных состояниях выбора между добром и злом лучше видна человеческая натура. Да и жизнь — тот еще сценарист: часто ставит перед нами, казалось бы, неразрешимые дилеммы.

Легендарные «Кресты»

Сериал «Невский» строится на тонком противопоставлении героев, характеров, ситуаций. Однако секрет его популярности заключается в команде, которая над ним работает.

Режиссер нового сезона «Невского» Игорь Драка рассказал, что рад снова вернуться в проект, и добавил интриги: зрителю стоит ждать много интересных сюжетных линий и поворотов. «Могу немного приоткрыть завесу тайны: Дмитрий Паламарчук появляется с бородой, а еще у него завязывается любовная история. Продолжаются достаточно специфические отношения между главным героем Павлом Семеновым и Фомой — полудружеские, полуконфликтные. Думаю, что крючки расставлены и зритель будет заинтригован», — отметил Игорь Драка.

Дополнительный колорит сериалу придадут съемки в легендарных «Крестах» — бывшем следственном изоляторе в Санкт-Петербурге. «Снимали мы в реальных "Крестах" — это законсервированная тюрьма, там уже заключенных нет, но нам каким-то чудом дали доступ на этот объект. Все снималось в реальном режиме, без прикрас», — рассказал режиссер.

«Несколько месяцев подряд я целовал утром детей, говорил "Папа едет на работу" и ехал в тюрьму на съемки шестого сезона. Даже слегка прикоснувшись к этому миру, начинаешь вдвойне ценить минуты, проведенные на свободе рядом с близкими людьми», — отметил Антон Васильев, исполнитель главной роли.

«Там очень жутко. Даже играть ничего не нужно. Царит атмосфера страха, одиночества, незащищенности…Никому не пожелаю там оказаться. Так что именно эти съемочные дни стали для меня самыми сложными», — добавила Анастасия Забирова, сыгравшая адвоката Марию Завьялову.

Для зрителя арест Павла Семенова в финале пятого сезона стал определенным сигналом: герою не будет просто, а значит, скучно не будет! Семенов, оказавшийся внутри системы, которой он привык противостоять, вынужден глубже заглянуть внутрь себя, найти новые стимулы, чтобы не сломаться, обрести новые смыслы. Внутренняя борьба с собственными демонами и необходимость выживать физически делают героя более уязвимым, многоплановым, интересным. Такой персонаж не хороший, не плохой — настоящий!

«Сравнивая моего героя образца первого сезона и образца шестого, конечно, можно констатировать, что он изменился, как меняется любой человек за столько лет. Иллюзий стало меньше, причин озлобиться больше. Остаться человеком, при выборе решений руководствоваться своей головой, а не мнением окружающих, сохранять веру в честь, достоинство, правду. Вот куда направлены силы моего героя в шестом сезоне», — отмечает Васильев.

В работе над данным проектом его увлекло именно то, что в обстоятельствах детективного сериала существуют «живые» персонажи — неидеальные, ошибающиеся, рефлексирующие.

Беготня, стрельба и драки

Любители экшен-жанра не будут разочарованы шестым сезоном «Невского». Сюжет изобилует перестрелками, драками, погонями в лучших традициях сериала. Повышая эмоциональный градус и выводя героев из зоны психологического равновесия, сценаристы делают это без ущерба для зрелищности.

«У нас экшена предостаточно, и процентов 30, а может быть, и 40 Антон Васильев в кадре исполняет трюки сам. В сложных сценах — например, если нужно совершить прыжок с высокого здания или выпрыгнуть на ходу из автомобиля, — конечно, мы прибегаем к помощи каскадеров. Бывают также сложные элементы при драках, но зритель этого не заметит. Самые простые трюковые сцены могут оказаться самыми сложными, и наоборот», — рассказал режиссер сериала.

Актеру Александру Разбашу, исполнившему роль Владимира Шубина, бывшего полковника полиции, одного из самых противоречивых персонажей сериала, пришлось учиться специальным навыкам: стрелять из автомата и разбирать оружие

По его словам, в шестом сезоне самые сложные сцены проходили именно в воинской части, так как было большое количество трюковых сцен и сцен с оружием.

«Сложно сниматься, когда сцена одновременно и трюковая, и эмоциональная. Однако в трюковых, конечно, все же сложнее, потому что они тяжелее и по степени физической нагрузки, ты должен не только определенно двигаться, согласно поставленному рисунку, но и действовать эмоционально», — отметил Разбаш.

Анастасия Забирова тоже обещает зрителям экшен: «По опыту предыдущих серий могу сказать одно — если в сценарии написано "толкает Завьялову", я готова упасть лицом в снег, на асфальт, куда угодно».

Несмотря на значительное число трюковых сцен и приправы в виде драк и погонь, создатели сериала признаются, что это является фоном и фокус внимания аудитории хотелось бы держать на другом.

«Зрителя также сейчас сложно удивить какими-то экшен-сценами, мне кажется, что самое интересное в этом проекте — это история про людей, наблюдения за их взаимоотношениями. А беготня, стрельба и драки — это всего лишь фон. Почему пятый сезон выстрелил? Потому что там достаточно сложные отношения между друзьями Фомой и Семеновым. Людей цепляет именно это», — отмечает И. Драка.

Закон жанра

В новом сезоне «Невского» усилена женская линия: миром правит любовь. И, даже если она разбивает сердца, напомнить об этом всегда уместно. Женские персонажи сериала — отдельная история, украшение проекта, его нерв.

Виктория Маслова вновь вернулась к роли Татьяны Беловой, которую называет одной из своих любимых.

«Мою героиню в шестом сезоне ждет масса новых приключений, и потребуется немалая сила воли и характера, чтобы преодолеть все трудности. Будет гораздо больше сцен, где мне придется применять силу, это непросто, но держит в тонусе. У меня был опыт драк в кино, и спасибо моему папе за основные навыки в этом искусстве, это мне помогает в профессии. Также в новом сезоне я надела стрипы (танцевальная обувь на высоком каблуке и высокой платформе — прим. "Ленты.ру"), и моя задача была не убиться в них».

Екатерина Рокотова сыграла Ингу Крылову: «Мы снимали новый сезон целый год, поэтому впечатлений осталось много. Были съемки и в дождь, и в стужу, ночи на натуре в лесу или в плюс 35 в шерстяной форме. Все это было, с одной стороны, непросто, а с другой — нам есть что вспомнить и о чем улыбнуться. Я очень рада, что в новом сезоне у моей героини больше сюжетных линий, не связанных с работой, личных».

Анастасия Забирова не скрывает, что у нее мало общего со своей героиней — Марией Завьяловой. Ее персонаж — сильная, пробивная, страстная женщина, которой просто нельзя быть слабой, иначе съедят. Она добивается своих целей, любит побеждать, и для нее очень важны деньги. Такая актерская работа — подарок судьбы, ведь всегда интересно расширить границы своих возможностей и примерить новые качества.

Кстати, в шестом сезоне мы наконец узнаем, на что Мария Завьялова копила все эти нескончаемые конверты от Фомы. Впрочем, как только одна загадка разгадана, зрителю предлагается другая. Таков закон жанра, и нам это нравится