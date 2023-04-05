Вышел четвертый эпизод третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера третьего эпизода третьего сезона сериала «Тед Лассо». 49-минутный эпизод посвящён долгожданной встрече ФК «Ричмонд» и «Вест Хэм Юнайтед», который ныне возглавляет бывший помощник Теда Нейтан Шелли. Напряжение во время матча в какой-то момент вырастает до предела.

Третий сезон «Теда Лассо» посвящён не только противостоянию главного героя со своим бывшим помощником, но и серьёзным изменениям вокруг него. Так, бывший капитан команды развёлся со своей девушкой и стал ещё более злым, чем обычно, а известный журналист Трент Кримм хочет написать книгу о становлении клуба вопреки желаниям его руководства.