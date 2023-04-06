Сериал «Король и Шут»: впечатления от 7-й серии

Качество сериала скачет от серии к серии — будто бы шоу снимают разные люди.

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В «Короле и Шуте» хватало недостатков вроде выдумок и чрезмерного внимания к зависимости Горшка, но сериал всё равно оставлял приятные впечатления. Однако седьмую серию будто снимали другие люди — и получилось просто плохо.

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«Короля и Шута» показывают на «Кинопоиске».

Впечатления от седьмой серии «Короля и Шута»

В прошлых сериях сценаристы вбрасывали поводы для вражды между лидерами группы. Князь спорил о музыкальном стиле и переживал, когда толпа скандировала имя товарища. А Горшок боялся стать лишним, ведь Князь легко бы перехватил его функции.

Вот только в единую картину противостояние не складывалось, а нерв не натягивался до предела. Князь ушёл с репетиции и отказался работать над альбомом? В следующем эпизоде об этом забудут. Вокалисты ругаются о содержании нового альбома? После пары лёгких ссор они находят компромисс.

Так или иначе, всё возвращалось к статус-кво, а союз казался нерушимым. Но в седьмом эпизоде авторы делают вид, что отношения героев накалены до предела. Поэтому увлечение Горшка театром становится последней каплей, которая приводит к предательству, скандалу и душераздирающей драме. Вот только авторы не сумели заложить фундамент для разлада — в итоге зрелище вышло неубедительным.

Впрочем, история фэнтези-мира ещё ужаснее. Давно не видел настолько ужасной графики и такого нелепого злодея. При этом авторы намеренно делали Колдуна карикатурным болваном, но перестарались. Они думали, что зрители посмеются над безумным пафосом негодяя, но в реальности хочется умереть со стыда.

А про финальный твист, который связывает фэнтези-мир и реальность, даже говорить не хочется. Какого чёрта? Кто это придумал? За что? Так много вопросов — и так мало ответов.

Надеюсь, финальному эпизоду уделят больше внимания, и фанаты не сгорят от негодования. Иначе рейтинг сериала упадёт.

Что случилось в седьмой серии?

Всё начинается с поиска басиста на место Балу. После прослушивания музыканты выбрали Сергея Захарова, который пообещал много не пить.

В следующем кадре Горшок сидит в больнице, чтобы закодироваться. Это будет его подарком на день рождения дочери. За спиной поддакивает жена Ольга, но врач настаивает, чтобы процедура была личным решением Горшка. После перепалки с Шутом лидер «КиШа» соглашается.

Затем следуют укол и жуткие видения, где все хотят прикончить героя убийственной каплей спиртного. После он приходит в себя и отказывается от выпивки.

На репетиции к Горшку подходит театрал. Он предлагает группе удивить фанатов и сделать постановку — например, «Бременских музыкантов». Такой спектакль группе не по душе, а вот идея поставить «Суини Тодда» интригует Горшка.

После кодирования герою не по себе. У него больше времени и энергии, но куда их девать? Горшок говорит, что дома всё на него давит, особенно Ольга. После он хлопает дверью, уходит на репетиционную базу и включает рок-оперу о Суини Тодде. Он представляет себя главным героем, а Князя — вторым по важности персонажем.

Фронтмены встречаются в кафе и обсуждают спектакль. Горшок уже согласился на авантюру, а остальные музыканты его поддержали. Князю идея не по душе: спектакль мрачный и лелеет идею мести, а «КиШ» всегда помогал людям расслабиться. Горшок уверен, что друг просто завидует — тогда Князь сердится и уходит.

Горшок много репетирует. Кривляется у зеркала, просит маму оценить его старания и получает мудрые советы от художественного руководителя. Дама требует обнажить свои слабости, а заодно обнажается сама.

Затем герой приходит к Князю в гости и просит передумать. Всё же «КиШ» теперь долго не будет выступать, все делают ставку на театр. Но друг непреклонен, а жена Агата его поддерживает. Поэтому расстроенный Горшок срывается и напивается. Он еле добирается до дома и жалуется жене на Князя. Та пытается повлиять на ситуацию через Агату, но ничего не выходит.

Разгневанный Горшок хочет проучить Князя. Тот начал тур со своей сольной группой «КняZz». Все билеты раскупили, но в зале собирается жалкая кучка фанатов. Дело в том, что Горшок тоже начал гастроли — при этом группа ездит по тем же городам, а билеты на «КняZz» действуют и на концерты «КиШа».

Герой думал, что Князь поймёт, что никому не нужен, и вернётся в группу. Вот только музыканты ссорятся ещё сильнее. А вскоре Горшок даёт интервью, где принижает заслуги Князя и говорит ужасные слова.

«Вы ненавидите Андрея Князева?» — «Чтобы ненавидеть, масштаб личности должен быть другим. Более масштабным. Чтобы любить, нужно быть близкими людьми». Посмотрев интервью, Князь ломает телевизор и плачет, а затем официально покидает группу «Король и Шут».

В фэнтези-мире Князь приходит в себя в логове Колдуна и видит трупы бедолаг, которых заманила принцесса. Злодей высосал из людей души — всё ради открытия портала в другую реальность. Дело в комплексах: Колдун с детства мечтает о власти и нашёл мир, где нет магии — он легко его захватит.

Добрыми словами Князь возвращает принцессу в сознание, но Колдун швыряет её в стену и высасывает из героя душу. Этого хватает, чтобы открыть портал. В последний момент Горшок забегает в замок и бьёт негодяя кинжалом. В ответ Колдун смеётся и хвалит героя за дерзость. Он даже позволяет схватить принцессу и бежать к королю. Тогда Горшок осуществит мечту.

Герой отказывается от светлого будущего и выбирает драку. В результате Колдун лезет в портал, но замок рушится, и камень отрубает злодею голову. Затем Горшок приводит Князя в порядок, а принцесса освобождается от чар.

Вот только Колдун каким-то чудом пробрался в другую реальность. Оказывается, это наш мир, где «КиШ» вот-вот зажжёт на стадионе «Юбилейный», а Горшок полезет на верхотуру стадиона и впервые задумается о смерти.

Колдун понимает, что из-за свалившегося на голову камня потерял силы, а другие люди его не видят. Тогда он превращается в Шута и обещает отомстить хотя бы нашей версии Горшка. Получается, всё это время Шут был Колдуном.