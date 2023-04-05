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1 час назад

Netflix поделился расписанием выхода серий второго сезона «Уэнсдэй»

runews24.ruиещё 1

Все серии второго сезона сериала выйдут в конце 2023 года и начале 2024-го.

Netflix поделился расписанием выхода серий второго сезона «Уэнсдэй»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Точная дата выхода серий пока неизвестна. Съёмки второго сезона «Уэнсдэй» пока не начались, на их начала могут повлиять контрактные обязательства Дженны Ортеги.

По некоторой неподтверждённой информации актриса может получить роль в комедии Y2K и присоединиться к франшизе Marvel, где сыграет Белую Тигрицу.

Напомним, что второй сезон «Уэнсдэй» анонсировали 6 января 2023 года.

Шоураннеры обещают, что в грядущих сериях сюжет будет более мрачным, в эпизодах появятся хоррор-элементы.

Также авторы хотят раскрыть более серьёзно взаимоотношения между Мортишей и дочерью.

Сериалы,Netflix,
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