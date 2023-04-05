Netflix поделился расписанием выхода серий второго сезона «Уэнсдэй»

Все серии второго сезона сериала выйдут в конце 2023 года и начале 2024-го.
Точная дата выхода серий пока неизвестна. Съёмки второго сезона «Уэнсдэй» пока не начались, на их начала могут повлиять контрактные обязательства Дженны Ортеги.
По некоторой неподтверждённой информации актриса может получить роль в комедии Y2K и присоединиться к франшизе Marvel, где сыграет Белую Тигрицу.
Напомним, что второй сезон «Уэнсдэй» анонсировали 6 января 2023 года.
Шоураннеры обещают, что в грядущих сериях сюжет будет более мрачным, в эпизодах появятся хоррор-элементы.
Также авторы хотят раскрыть более серьёзно взаимоотношения между Мортишей и дочерью.