Аmazon снимет телесериал «Жестокие игры»

Проект будет основан на одноимённом художественном фильме 1999-го года с Риз Уизерспун и Сарой Мишель Геллар.

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После нескольких лет попыток и провалов сериал, основанный на известном фильме «Жестокие игры», обрёл почву. Восьмисерийный проект, наконец, выйдет на Amazon Prime Video. Съёмки должны начаться позже в этом году в канадском Торонто.

Сюжет «Жестоких игр» основан на романе французского писателя XVIII в. Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи». Современная версия романа, отражённая в фильме 1999-го, следовала за сводными сестрой и братом Кэтрин Мёртей и Себастьяном Вальмоном, которых сыграли Сара Мишель Геллар и Райан Филипп. Эти двое заключают пари, что Себастьян (известный бабник) соблазнит дочь директора их колледжа, Аннет Хэнгроув, роль которой исполнила Риз Уизерспун.