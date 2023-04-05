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1 час назад

Аmazon снимет телесериал «Жестокие игры»

Inc-News

Проект будет основан на одноимённом художественном фильме 1999-го года с Риз Уизерспун и Сарой Мишель Геллар.

Аmazon снимет телесериал «Жестокие игры»
Фото: Inc-NewsInc-News

После нескольких лет попыток и провалов сериал, основанный на известном фильме «Жестокие игры», обрёл почву. Восьмисерийный проект, наконец, выйдет на Amazon Prime Video. Съёмки должны начаться позже в этом году в канадском Торонто.

Сюжет «Жестоких игр» основан на романе французского писателя XVIII в. Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи». Современная версия романа, отражённая в фильме 1999-го, следовала за сводными сестрой и братом Кэтрин Мёртей и Себастьяном Вальмоном, которых сыграли Сара Мишель Геллар и Райан Филипп. Эти двое заключают пари, что Себастьян (известный бабник) соблазнит дочь директора их колледжа, Аннет Хэнгроув, роль которой исполнила Риз Уизерспун.

Кто появится в телесериале, пока неизвестно. События развернутся в столице США – Вашингтоне, куда переезжает дуэт отчаянных родственников после «жестокого, издевательского инцидента». Единственный способ оправдаться, по их мнению, это соблазнить дочь вице-президента США.

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