6 серия третьего сезона «Мандалореца»: пересказ

Делимся впечатлениями от новой серии и пересказываем её события.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Шестая серия третьего сезона «Мандалорца» вряд ли получит столь же высокие оценки, как пятая. Всё же на прошлой неделе авторы свели все арки воедино, порадовали крутыми драками и продвинули сюжет вперёд. А в этот раз показывают очередной филлер — однако необычный и с мощным финалом!

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Впечатления от шестой серии

Если бы авторы фокусировались исключительно на основном сюжете, шестой эпизод продлился бы минут десять. Всё остальное время герои занимаются побочным квестом — к счастью, интересным.

В этот раз Дин Джарин и Бо-Катан превращаются в Шерлока Холмса и доктора Ватсона — они расследуют дело о свихнувшихся роботах. Для этого они допрашивают подозреваемых, собирают улики и выносят виновнику приговор.

Конечно, ждать от сериала по «Звёздным войнам» головоломку уровня «Достать ножи» не стоит. Загадка интригует, но зрителя не водят за нос, а доказательства всегда на видном месте. Ещё и поручение выдают при странных обстоятельствах: у местных правителей армия элитных бойцов, но по надуманной причине за расследование берутся мандалорцы.

Впрочем, необычность ситуации, где мандалорцев делают сыщиками, окупает любые недостатки. К тому же сеттинг «Звёздных войн» отлично подходит для жанра. Вот бы по вселенной сняли полноценный детектив — всё же на Корусанте уже есть организация КСБ, а в «Войне клонов» появлялся агент Тан Диво.

А ещё в финале эпизода Бо-Катан окончательно становится главным героем сериала. Пока Джарин стоит в сторонке, она бьётся за власть над своим народом, грезит о возрождении родной планеты и удивляет харизмой. В шестой серии дама настолько хороша, что не влюбиться в неё невозможно. Мимика, забавные фразы, вдохновляющие речи — всё это делает Бо-Катан звездой «Мандалорца».

Что случилось в шестой серии?

В начале показывают торговый корабль, который встретил имперский флагман и пытается договориться. Вот только на борту Акс Воувз и другие мандалорцы из бывшего отряда Бо-Катан, захватившие корабль в прошлом сезоне. Они стали наёмниками и забирают у торговцев важного человека. А затем спешат на другой заказ.

В это время Бо-Катан, Джарин и Грогу летят на планету Плазир-15, где обосновались наёмники. Они ожидают увидеть дикую местность, но впереди красивый город с высокими технологиями. Героев ведут к местным лидерам, которые построили демократию, устроили выборы и сделали жизнь местных счастливой. Всё благодаря бывшему имперцу: он прошёл программу по реабилитации, влюбил в себя властную миледи и вместе с ней правит планетой.

Именно эта пара заплатила бывшему отряду Бо-Катан за защиту города. Вот только с главной проблемой Плазира-15 наёмники не помогут, ведь в город нельзя заходить ни армии, ни вооружённым людям. Хотя наши герои кажутся истинными мандалорцами, которые носят шлемы и не расстаются с оружием — поэтому им можно.

Дело связано с имперскими дроидами. Их перепрограммировали, теперь даже боевые роботы помогают с бытом и делают жизнь прекрасной. Хотя недавно начались сбои: железяки разбрасывают мусор, устраивают аварии и нападают на людей. В чём проблема? Это и выясняют герои. В награду за помощь их пустят к мандалорцам-наёмникам.

Джарин и Бо-Катан идут к комиссару, который вводит в курс дела и запрещает отключать всех роботов. В этом случае экономика и бытовая жизнь развалятся, ведь местные не приспособлены к существованию без железяк. Нужно просто уничтожить роботов-изгоев.

Помочь с поисками должны угноты. Это непревзойдённые мастера, справляющиеся с любыми техническими задачами. Поначалу они даже не слушают героев, но Джарин уже встречался с народом и подбирает нужные слова. Инженеры уверены, что с их роботами всё хорошо, ведь ошибок угноты не делают. Также они направляются к боевому дроиду, с которым якобы что-то не так.

В доке роботы мирно таскают грузы, но Джарин провоцирует их пинками. Тогда один дроид сердится и бежит прочь — Бо-Катан нагоняет его, разносит из бластеров и находит на теле записку с названием бара.

Герои заходят в бар для роботов. Бо-Катан предпочитает мирные переговоры, а Джарин тут же переходит к угрозам. В конце концов дроид-бармен говорит, что ценит людей и сильно переживает. Что если железяк заменят и отправят на свалку? Поэтому он предлагает помощь.

Оказывается, проблема в масле непенте, которое железяки пьют в баре. Все изгои наслаждались непенте из одной бочки. Персонажи берут образец, идут в лабораторию и выясняют: в жидкости спрятаны нанороботы. Они переписывают код дроидов и делают их опасными.

Ответ близок, поэтому один из лабораторных роботов сходит с ума и погибает от меча Джарина. Затем выясняется, что непенте заказывал тот самый комиссар, раскрывший особенности дела. Герои разоблачают его и после конфликта ловят. В итоге злодея отправляют в изгнание, Джарину и Бо-Катан выдают ключ от города, а Грогу посвящают в рыцари.

Затем персонажи идут к наёмникам. Бо-Катан говорит, что возвращает флот и людей, но Акс Воувз против. Начинается дуэль, в результате которой Акса укладывают на лопатки. Вот только мандалорцы всё равно не идут за дамой — у неё ведь нет символизирующего власть Тёмного меча.

Тогда Джарин вспоминает, как попал в западню на планете Мандалор и потерял меч. Бо-Катан пришла на помощь и разнесла врага, одолевшего Джарина. Получается, она заслужила легендарный клинок — все с этим согласны. Дама берёт Тёмный меч и обретает власть.