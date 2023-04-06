Новый «Гарри Поттер»: зачем ждать новый сериал

Новый «Гарри Поттер»? Это не шутка. По слухам, Warner Bros. Discovery Inc.готовится заключить сделку по созданию совершенно новой экранизации истории Мальчика-который-выжил. Это будет совершенно новое прочтение или слегка изменённая история? Узнаем, когда получим чуть больше информации, а пока — разбираем все плюсы и минусы.

Фото: tlum.ru tlum.ru

О чём речь?

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Всего в новом «Гарри Поттере» планируется семь сезонов — по одному на каждую книгу. К слову, Джоан Роулинг также планируют привлечь к работе над проектом в качестве продюсерки, так что можно будет надеяться на соответствие сериала канону (с другой стороны, писательница также указана в качестве соавторки «Проклятого дитя», так что стоит сохранять определённую долю скептицизма).

Так почему же стоит ждать это шоу?

№ 1. Новое виденье старой истории

Фильмы о Гарри Поттере снимались относительно давно — первый вообще вышел в 2001 году, 23 года назад. И им определённо не хватает современного виденья. Чего стоит запрет Джоан Роулинг на найм актёров, которые родом не из Британии! Картинам определённо не хватает разнообразия, и новая экранизация может его предоставить.

№ 2. Закрытие сюжетных дыр

Каким бы долгим ни был фильм, всего туда не уместишь — а в картинах по «Гарри Поттеру» было множество несостыковок и нелогичных моментов. Мир поттерианы такой обширный и всеобъемлющий, что на его раскрытие требуется заметно больше времени, чем два часа фильма.

№ 3. Восполнение упущенного

Вы знаете, кто такой Пивз? Если вы не читали книги, а только смотрели фильмы, то наверняка не слышали об этом харизматичном (и очень противном) полтергейсте. Что случилось с Перси Уизли, почему отношения Джинни и Гарри на самом деле не так уж и плохи, что произошло на вечеринке по поводу 500-летия Почти Безголового Ника? Этот список можно продолжать вечно — и хронометраж сериала вполне позволяет уместить все небольшие, но такие интересные детали в сюжете, о которых знают только читатели.

А почему не стоит снимать сериал?

№ 1. Уже есть фильмы

Несмотря на то, что у истории о Гарри Поттере постоянно менялись режиссёры (и некоторые из них сделали свою работу чуть слабее остальных, а некоторые — на голову сильнее, да-да, это мы о Куароне), восемь частей картины о Мальчике-который-выжил любят фанаты по всему миру. Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт уже тесно ассоциируются с ролями Гарри, Гермионы и Рона, так что новое прочтение может вызвать отторжение фанатов. С другой стороны, никто не запрещает всё так же пересматривать эти самые фильмы и не знакомиться с новым сериалом. Однако сравнения в любом случае не избежать.

№ 2. Все ждут историю Мародёров

Это действительно больная тема для большинства поклонников поттерианы. У нас уже есть экранизация истории Гарри Поттера и даже фильмы о Ньюте Скамандере. Так почему же никто до сих пор не взялся за историю Мародёров? Там можно развернуться и пустить сценарную фантазию в полёт — и, тем не менее, Джеймс, Римус, Сириус и Питер всё ещё остаются без собственной экранизации.

№ 3. Скандалы с Джоан Роулинг

Многие фанаты поттерианы перестали быть таковыми из-за множества скандалов, связанных с авторкой книжной серии. Так что её участие в работе над сериалом может вызвать резко негативную реакцию поклонников. С другой стороны, популярность недавно вышедшей игры Hogwarts Legacy показала, что даже негатив от пользователей соцсетей не остановит фанатов от потребления нового контента.