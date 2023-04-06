Девушка Омарова снимется в адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Экс-супруг Ксении Бородиной признался, что будет ревновать Валерию к партнеру по площадке.

Телеведущая Ксения Бородина не раз рассказывала, что является поклонницей турецких сериалов. Звезда даже посещала Стамбул, чтобы прогуляться по местам, где снимались ее любимые мелодрамы. Особую любовь знаменитость испытывает к проекту «Постучись в мою дверь».

И сегодня бывший муж ведущей, бизнесмен Курбан Омаров, в личном блоге похвастался, что его молодая возлюбленная Валерия была приглашена на главную роль в сериале «Постучись в мою дверь». В качестве доказательства мужчина прикрепил переписку с представительницей известного онлайн-кинотеатра.

«Как вам такой поворот? У нас будет сниматься российская версия турецкого сериала. Валерию приглашают на пробы на главную роль. Отпускать ее?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметил Омаров.