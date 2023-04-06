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11 минут назад

Девушку Курбана Омарова пригласили сниматься в русской версии серила «Постучись в мою дверь»

WomanHit.ru

Экс-супруг Ксении Бородиной признался, что будет ревновать Валерию к партнеру по площадке.

Девушка Омарова снимется в адаптации сериала «Постучись в мою дверь»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Телеведущая Ксения Бородина не раз рассказывала, что является поклонницей турецких сериалов. Звезда даже посещала Стамбул, чтобы прогуляться по местам, где снимались ее любимые мелодрамы. Особую любовь знаменитость испытывает к проекту «Постучись в мою дверь».

И сегодня бывший муж ведущей, бизнесмен Курбан Омаров, в личном блоге похвастался, что его молодая возлюбленная Валерия была приглашена на главную роль в сериале «Постучись в мою дверь». В качестве доказательства мужчина прикрепил переписку с представительницей известного онлайн-кинотеатра.

«Как вам такой поворот? У нас будет сниматься российская версия турецкого сериала. Валерию приглашают на пробы на главную роль. Отпускать ее?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметил Омаров.

Сам Курбан признался, что без энтузиазма воспринял данное предложение. Предприниматель заявил, что будет ревновать свою избранницу к партнеру по площадке.

Сериалы,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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