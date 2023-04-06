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2 часа назад

Анонсирована премьера сериала "Закрытый уровень"

Газета.Ru

Онлайн-сервис more.tv представил трейлер четырехсерийной военной драмы «Закрытый уровень». Премьера сериала состоится 7 апреля эксклюзивно на more.tv, а после — в эфире телеканала СТС.

Анонсирована премьера сериала "Закрытый уровень"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету компания молодых беззаботных парней, увлеченных компьютерными стрелялками, проникает в частную лабораторию, где разрабатывается симулятор военных действий. Зайдя в него герои оказываются в мире, где окружение и происходящее неотличимы от реальной жизни. Ребята умудряются загрузится в незаконченный разработчиками «закрытый уровень», где моделируется Белоруссия 1941 года, оккупированная фашистами. Там герои лицом к лицу сталкиваются с реальной, а не компьютерной войной.

В сериале снялись: Денис Нурулин, Артем Афонасов, Арсений Никитин, Данил Киселев, Кристина Корбут, Евгений Миллер, Лидия Вележева, Евгений Михеев, Василий Бочкарев, Павел Абраменков и другие. Режиссер и сценарист — Антон Розенберг, продюсеры: Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов, Давид Гулордава, Семен Капш.

Премьера четырехсерийной драмы состоится 7 апреля эксклюзивно на more.tv. Проект создан ООО «Кинокомпания «Небо»» по заказу АО «СТС» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериалы,Павел Абраменков,Денис Нурулин,Антон Розенберг,Максим Рыбаков,Лидия Вележева,Василий Бочкарев,Евгений Миллер,Евгений Михеев,Институт развития интернета,
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