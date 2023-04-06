Анонсирована премьера сериала "Закрытый уровень"

По сюжету компания молодых беззаботных парней, увлеченных компьютерными стрелялками, проникает в частную лабораторию, где разрабатывается симулятор военных действий. Зайдя в него герои оказываются в мире, где окружение и происходящее неотличимы от реальной жизни. Ребята умудряются загрузится в незаконченный разработчиками «закрытый уровень», где моделируется Белоруссия 1941 года, оккупированная фашистами. Там герои лицом к лицу сталкиваются с реальной, а не компьютерной войной.