Анонсирована премьера сериала "Закрытый уровень"

Онлайн-сервис more.tv представил трейлер четырехсерийной военной драмы «Закрытый уровень». Премьера сериала состоится 7 апреля эксклюзивно на more.tv, а после — в эфире телеканала СТС.
По сюжету компания молодых беззаботных парней, увлеченных компьютерными стрелялками, проникает в частную лабораторию, где разрабатывается симулятор военных действий. Зайдя в него герои оказываются в мире, где окружение и происходящее неотличимы от реальной жизни. Ребята умудряются загрузится в незаконченный разработчиками «закрытый уровень», где моделируется Белоруссия 1941 года, оккупированная фашистами. Там герои лицом к лицу сталкиваются с реальной, а не компьютерной войной.
В сериале снялись: Денис Нурулин, Артем Афонасов, Арсений Никитин, Данил Киселев, Кристина Корбут, Евгений Миллер, Лидия Вележева, Евгений Михеев, Василий Бочкарев, Павел Абраменков и другие. Режиссер и сценарист — Антон Розенберг, продюсеры: Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов, Давид Гулордава, Семен Капш.
Премьера четырехсерийной драмы состоится 7 апреля эксклюзивно на more.tv. Проект создан ООО «Кинокомпания «Небо»» по заказу АО «СТС» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).