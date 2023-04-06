Блум утвержден на главную роль в «Это должно быть то место»

Проект будет снят в жанре приключенческой мелодрамы.
Следующий сериал, в котором снимется Орландо Блум в рамках соглашения с Amazon Studios, будет называться «Это должно быть то место». Сюжетной основой послужит одноимённый роман ирландской писательницы Мэгги О’Фаррелл, который она опубликовала в 2016-м году.
В этом масштабном исследовании романтических, семейных отношений, а также проблемы идентичности Блум сыграет американского лингвиста Дэниела Салливана. Он живёт в Ирландии, уединившись в счастливом браке со скрытной Клодетт, бывшей кинозвездой с британскими и французскими корнями. При этом, герой пытается дистанционно поддерживать отношения с детьми от первого брака и сталкивается с непониманием со стороны отца. Когда перед Салливаном возникает женщина из его прошлого и открывает шокирующий секрет, брак Дэниела и Клодетт начинает трещать по швам, и он, в конце концов, отправляется в кругосветное путешествие, чтобы разобраться с мучающими его вопросами.
Блум не только исполнит главную роль в сериале, но и выступит его исполнительным продюсером наряду с Сюзанн Хиткот («Убивая Еву»). Она также займётся написанием сценария.