Блум утвержден на главную роль в «Это должно быть то место»

Следующий сериал, в котором снимется Орландо Блум в рамках соглашения с Amazon Studios, будет называться «Это должно быть то место». Сюжетной основой послужит одноимённый роман ирландской писательницы Мэгги О’Фаррелл, который она опубликовала в 2016-м году.

В этом масштабном исследовании романтических, семейных отношений, а также проблемы идентичности Блум сыграет американского лингвиста Дэниела Салливана. Он живёт в Ирландии, уединившись в счастливом браке со скрытной Клодетт, бывшей кинозвездой с британскими и французскими корнями. При этом, герой пытается дистанционно поддерживать отношения с детьми от первого брака и сталкивается с непониманием со стороны отца. Когда перед Салливаном возникает женщина из его прошлого и открывает шокирующий секрет, брак Дэниела и Клодетт начинает трещать по швам, и он, в конце концов, отправляется в кругосветное путешествие, чтобы разобраться с мучающими его вопросами.