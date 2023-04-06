Главные сериалы апреля

Список составило издание "Вокруг ТВ".

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В наступившем апреле на российских стриминг-сервисах появятся новые сериалы. Издание "Вокруг ТВ" составило список новинок, на которые следует обратить внимание, по мнению его экспертов.

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"Ольга", 5 сезон: с 10 апреля на ТНТ и Premier. Комедия, драма (18+). Картина называется финалом злоключений Ольги Терентьевой и завязкой новых сюжетных линий, которые способны стать спин-оффами. Режиссеры Артем Лемперт и Павел Орешин. В ролях: Яна Троянова, Максим Костромыкин, Роза Хайрулина, Василий Кортуков, Алина Алексеева и другие.

"Две девицы на мели", 3 сезон: с 28 апреля на "Пятнице!" и Premier. Комедия (16+), снятая Константином Смирновым и Андреем Элинсоном, продолжение прославившегося в 2019 и 2921 годах проекта. "Две девицы на мели" – российский ремейк одноименного американского ситкома, длившегося шесть лет. Но авторы третьего сезона сулят начать собственные приключения героинь-официанток, а не списанные с оригинала.