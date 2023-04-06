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Главные сериалы апреля

Ревизор.ru

Список составило издание "Вокруг ТВ".

Главные сериалы апреля
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

В наступившем апреле на российских стриминг-сервисах появятся новые сериалы. Издание "Вокруг ТВ" составило список новинок, на которые следует обратить внимание, по мнению его экспертов.

Видео дня

"Сансара": с 6 апреля на Okko. Драма, фантастика, 8 серий (16+). Российская вариация на тему культового фильма "День сурка", созданная режиссерами Марией Агранович и Сергеем Коротаевым по сценарию Саввы Минаева. Главных героев, супругов, которые начнут жить из будущего в прошлое, играют Павел Деревянко и Кристина Асмус. Им составят компанию артисты Павел Чинарев, Ольга Сутулова, Константин Крюков, Анна Старшенбаум, Светлана Немоляева, Евгений Харитонов, Виктор Васильев, Дмитрий Астрахан и др. По крайней мере, кастинг совершенно звездный.

"Мерзлая земля": с 7 апреля на Wink. Драма, триллер (18+). Режиссер Оксана Карас, сценарная команда – Мария Изюмова, Сергей Калужанов и Андрей Курганов. Главная героиня – водитель такси в исполнении Светланы Ходченковой – станет детективом не по доброй воле, но под давлением обстоятельств: её жениха обвиняют в серийных убийствах девушек, она пытается доказать его невиновность. В других ролях: Антон Филипенко, Полина Гухман, Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Сабина Ахмедова, Андрей Бурковский и т.д.

"Ольга", 5 сезон: с 10 апреля на ТНТ и Premier. Комедия, драма (18+). Картина называется финалом злоключений Ольги Терентьевой и завязкой новых сюжетных линий, которые способны стать спин-оффами. Режиссеры Артем Лемперт и Павел Орешин. В ролях: Яна Троянова, Максим Костромыкин, Роза Хайрулина, Василий Кортуков, Алина Алексеева и другие.

"Жить жизнь": с 13 апреля на START. Триллер (18+) по одноименному роману Анны Богинской. Постановщик Артем Аксененко, сценарист Михаил Зубко. Запутанная история о любви и манипуляциях. В главных ролях: Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Даниил Воробьев, Евгений Шварц, Юрий Чурсин.

"Друг на час": с 17 апреля на ТНТ и Premier. Комедия (16+) от режиссеров Александра Бойкова и Эмиля Никогосяна по сценарию Александра Маркина. Комедия начинается почти трагично: вышедший на пенсию врач решает покончить с собой из страха предстоящего одиночества и ненужности, однако случай сводит его с парнем, который работает "другом на час"… Обещают, что дальше будет смешно и остросюжетно. В фильме заняты Сергей Шакуров, Борис Дергачев, Елена Валюшкина, Ольга Тумайкина, Павел Деревянко, Евгения Симонова и еще целый ряд блестящих актеров.

"Две девицы на мели", 3 сезон: с 28 апреля на "Пятнице!" и Premier. Комедия (16+), снятая Константином Смирновым и Андреем Элинсоном, продолжение прославившегося в 2019 и 2921 годах проекта. "Две девицы на мели" – российский ремейк одноименного американского ситкома, длившегося шесть лет. Но авторы третьего сезона сулят начать собственные приключения героинь-официанток, а не списанные с оригинала.

Наконец, в апреле на ТНТ и Premier должен выйти комедийный сериал "На дне" (18+), но дата старта показов пока не озвучена. Фильм снимал молодой режиссер Борис Казанцев по сценарию дебютанта Сергея Пелипаса. Действие сюжета происходит в Нижнем Новгороде: 28-летний Степа по условно-досрочному освобождению выходит из тюрьмы, чтобы неожиданно для себя стать борцом за справедливость. Роли исполняют Данил Тябин, Тимофей Трибунцев, Ольга Орлова, Ирина Носова и другие популярные артисты.

Сериалы,Мёрзлая земля,День сурка,На дне,Анна Богинская,Максим Стоянов,Борис Казанцев,Мария Агранович,Полина Гухман,Антон Филипенко,Эмиль Никогосян,Сергей Коротаев,Максим Костромыкин,Борис Дергачев,Сергей Калужанов,Роман Васильев,Андрей Курганов,Евгений Харитонов,Ирина Носова,Елена Валюшкина,Василий Кортуков,Ольга Сутулова,Павел Чинарев,Анна Старшенбаум,Юрий Чурсин,Артем Аксененко,Алина Алексеева,Сабина Ахмедова,Александр Маркин,Ольга Терентьева,Александр Бойков,Андрей Элинсон,Ольга Тумайкина,Павел Деревянко,Даниил Воробьев,Евгения Симонова,Кристина Асмус,Дарья Мороз,Андрей Бурковский,Тимофей Трибунцев,Сергей Шакуров,Евгений Шварц,Константин Крюков,Ольга Орлова,Константин Смирнов,Виктор Васильев,Дмитрий Астрахан,Яна Троянова,Светлана Немоляева,Любовь Аксенова,
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