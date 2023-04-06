Главные сериалы апреля

Список составило издание "Вокруг ТВ".
В наступившем апреле на российских стриминг-сервисах появятся новые сериалы. Издание "Вокруг ТВ" составило список новинок, на которые следует обратить внимание, по мнению его экспертов.
"Сансара": с 6 апреля на Okko. Драма, фантастика, 8 серий (16+). Российская вариация на тему культового фильма "День сурка", созданная режиссерами Марией Агранович и Сергеем Коротаевым по сценарию Саввы Минаева. Главных героев, супругов, которые начнут жить из будущего в прошлое, играют Павел Деревянко и Кристина Асмус. Им составят компанию артисты Павел Чинарев, Ольга Сутулова, Константин Крюков, Анна Старшенбаум, Светлана Немоляева, Евгений Харитонов, Виктор Васильев, Дмитрий Астрахан и др. По крайней мере, кастинг совершенно звездный.
"Мерзлая земля": с 7 апреля на Wink. Драма, триллер (18+). Режиссер Оксана Карас, сценарная команда – Мария Изюмова, Сергей Калужанов и Андрей Курганов. Главная героиня – водитель такси в исполнении Светланы Ходченковой – станет детективом не по доброй воле, но под давлением обстоятельств: её жениха обвиняют в серийных убийствах девушек, она пытается доказать его невиновность. В других ролях: Антон Филипенко, Полина Гухман, Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Сабина Ахмедова, Андрей Бурковский и т.д.
"Ольга", 5 сезон: с 10 апреля на ТНТ и Premier. Комедия, драма (18+). Картина называется финалом злоключений Ольги Терентьевой и завязкой новых сюжетных линий, которые способны стать спин-оффами. Режиссеры Артем Лемперт и Павел Орешин. В ролях: Яна Троянова, Максим Костромыкин, Роза Хайрулина, Василий Кортуков, Алина Алексеева и другие.
"Жить жизнь": с 13 апреля на START. Триллер (18+) по одноименному роману Анны Богинской. Постановщик Артем Аксененко, сценарист Михаил Зубко. Запутанная история о любви и манипуляциях. В главных ролях: Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Даниил Воробьев, Евгений Шварц, Юрий Чурсин.
"Друг на час": с 17 апреля на ТНТ и Premier. Комедия (16+) от режиссеров Александра Бойкова и Эмиля Никогосяна по сценарию Александра Маркина. Комедия начинается почти трагично: вышедший на пенсию врач решает покончить с собой из страха предстоящего одиночества и ненужности, однако случай сводит его с парнем, который работает "другом на час"… Обещают, что дальше будет смешно и остросюжетно. В фильме заняты Сергей Шакуров, Борис Дергачев, Елена Валюшкина, Ольга Тумайкина, Павел Деревянко, Евгения Симонова и еще целый ряд блестящих актеров.
"Две девицы на мели", 3 сезон: с 28 апреля на "Пятнице!" и Premier. Комедия (16+), снятая Константином Смирновым и Андреем Элинсоном, продолжение прославившегося в 2019 и 2921 годах проекта. "Две девицы на мели" – российский ремейк одноименного американского ситкома, длившегося шесть лет. Но авторы третьего сезона сулят начать собственные приключения героинь-официанток, а не списанные с оригинала.
Наконец, в апреле на ТНТ и Premier должен выйти комедийный сериал "На дне" (18+), но дата старта показов пока не озвучена. Фильм снимал молодой режиссер Борис Казанцев по сценарию дебютанта Сергея Пелипаса. Действие сюжета происходит в Нижнем Новгороде: 28-летний Степа по условно-досрочному освобождению выходит из тюрьмы, чтобы неожиданно для себя стать борцом за справедливость. Роли исполняют Данил Тябин, Тимофей Трибунцев, Ольга Орлова, Ирина Носова и другие популярные артисты.