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2 часа назад

Названы самые популярные сериалы марта в России

Игромания.ру

Россияне стали снова интересоваться сериалами. По данным «Кинопоиска», показатели после резкого падения весной 2022 года вернулись к уровню 2021 года, причём растут они за счёт отечественных шоу.

Названы самые популярные сериалы марта в России
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Отмечается, что по статистике «Индекс Кинопоиск Pro» наиболее востребованы оказались «Король и Шут» и «Фишер».

Также в пятёрку лучших вошли «Постучись в мою дверь», «Ветреный» и «Мандалорец». А сериал «Зимородок» стал одной из главных новинок последнего месяца.

По итогам марта в рейтинг самых популярных сериалов вошли 14 российских проектов.

«Индекс Кинопоиск Pro» исследует тысячи сериалы, которые выходят в эфире и на онлайн-платформах. Это единственный инструмент в России, который показывает аудиторию сериалов вне зависимости от площадки выхода.

Сериалы,
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