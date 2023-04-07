Названы самые популярные сериалы марта в России

Россияне стали снова интересоваться сериалами. По данным «Кинопоиска», показатели после резкого падения весной 2022 года вернулись к уровню 2021 года, причём растут они за счёт отечественных шоу.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Отмечается, что по статистике «Индекс Кинопоиск Pro» наиболее востребованы оказались «Король и Шут» и «Фишер».

Также в пятёрку лучших вошли «Постучись в мою дверь», «Ветреный» и «Мандалорец». А сериал «Зимородок» стал одной из главных новинок последнего месяца.

По итогам марта в рейтинг самых популярных сериалов вошли 14 российских проектов.